Mislav Kolakušić predao je u petak Državnom izbornom povjerenstvu 15.000 potpisa za kandidaturu za predsjednika Republike. U razgovoru s Mislavom Bagom za Dnevnik Nove TV osvrnuo se na aktualne teme u Hrvatskoj, između ostalog i o štrajku prosvjetnih radnika. "Vlada će sigurno morati popustiti. Kako ja vidim štrajk? Nije to radi materijalnih dobara. Oni zahtjevaju jednakost. Učitelji neće odustati", kazao je Kolakušić.

Smatra da promjene Ustava RH se mogu dobiti referendumom ili u Saboru. "Svaka izmjena zakona u Ustava moguće je na referendumu. Predsjednik RH podupire građansku inicijativu za prikupljanje potpisa i mijenjanje Ustava", kazao je rekao da je u politiku ušao kako bi se mijenjao sustav.

Kaže da bi premijera birao on, kao predsjednik. "Glavna promjena Ustava bila bi da predsjednik bira premijera. No, parlamentarni izbori ostaju zbog trodiobe vlasti", objasnio je Kolakušić. Smatra da nema šanse za promjenom ako se ne bude mijenjao Ustav. Ukoliko ne pobijedi na predsjedničkim izborima, kaže da će se povući iz nacionalne politike. "Problem je raspršivanje glasova", dodao je.

"Građani će odlučiti žele li promjenu ili ne", pojasnio je. Kaže da na njegovoj listi mogu biti isključivo fizičke osobe. "Imamo trideset godina da za ministra birate političku osobu. Demokracija je zastupanje naroda, a ne političkih stranaka", objasnio je i dodao da je došlo do otuđenja stranaka i politike od građana. "Svi glasuju prefercijalno", kazao je Kolakušić.

Na pitanje o nacionalnim manjinama, smatra da treba zadržati jednog zastupnika u Saboru, onog koji dobije najviše glasova. "Koliko je bilo zastupnika nacionalnih manjina 90.? Svaka država je samostalna određivati Ustav onako kako njezinim građanima treba", dodao je.

Smatra da su policija i pravosuđe jedno tijelo. "Ovaj Ustav nikad nije bio nasljeđe Republike Hrvatske", kazao je i dodao da bi predsjednik RH trebao birati tri ustavna suca, tri Sabor, a tri suca bi birali građani.

Kolakušić kaže da u Hrvatskoj nema nikakve odgovornosti. "Kad se uspostavi to da svatko odgovara za svoje postupke, onda će se stvari mijenjati. Vrlo brzo građani shvate da se nešto mijenja", objasnio je.

Navodi da treba ukinuti županije. "Ne možemo imati ni 26 ministarstava, dovoljno ih je 10", smatra i dodaje da će se u tom trenutku otvoriti gospodarstvo, a da ćemo u sutrotnom "svi biti uskoro na ulici". Dodaje da će se, ako se zatvore radna mjesta za 100.000 ljudi, naći prostora za njih u gospodarstvu. "Mi moramo otvoriti prostora poduzetnicima", objasnio je.

Navodi da bi predsjednik trebao imati 75.000 kuna. Smatra da bi do tih novaca došao smanjenjem broja savjetnika i pomoćnika. Borbu protiv korupcije dao bi dvjema novoosnovanim agencijama. "Čvrstoća primjene zakona daje jasnu poruku društvu", kazao je i dodao da bi taj problem rješavale porezna i antikorupcijska agencija. Državno odvjetništvo bi se, kako je rekao, "bavilo pljačkama bankomata". "Premijer bira glavnog državnog odvjetnika, tu nema samostalnosti".

Navodi da je protiv uvođenja eura. "Zato što je euro donio svugdje isti efekt - cijene su otišle gore, a vi gubite nacionalni identitet. Izgubili smo gospodarski, a ako izgubimo i nacionalni, nemamo ništa", kazao je. Smatra da je elektroničko glasanje jedna od glavnih izmjena koja se treba dogoditi.

"Protiv sam rada nedjeljom", kazao je Kolakušić. Navodi da smo u lošim odnosima sa svim susjednim zemljama. "Sanirat ću štetu istovremeno svugdje. To se radi gospodarskim odnosima. Kad ljudi kupuju iz jedne i druge države, onda se događa prijateljstvo", kazao je.

Kolakušić smatra da prikupljanje potpisa nije potrebno prikazati kao donaciju. "Ja sam danas otvorio račun za kampanju i prikazat ću sve troškove", kazao je i najavio da će njegova kampanja biti "za nula kuna". "Zakon je jasan - troškovi od dana otvaranja računa. Doći ću na sučeljavanja ako me zovu na televiziji i to je to", objasnio je.

