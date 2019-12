Kolinda Grabar-Kitarović nedjelju poslijepodne provodi u Splitu. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader komentirao je nedolazak Zoran Milanovića na sučeljavanje na N1 televiziji, ali i status Milijana Brkića o Judama.

Kandidatkinja na predsjedničkim izborima Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju poslijepodne obišla je Split. Pratio ju je, među ostalima, politički tajnik HDZ-a Ante Sanader.

Na pitanje koja je strategija za pobjedu Grabar-Kitarović u Splitu gdje je u prvom krugu izgubila, Sanader je rekao:

"Gospodin Milanović je stalno pozivao na sučeljavanje, hrabro, no danas prvi put na sučeljavanju se nije pojavio. Očito je zaspao jer je to njemu rano bilo očito. Ili se prepao. Mislim da se i prepao. Pozivao je hrabro, a danas nije došao. To najbolje pokazuje i njegovu hrabrost, ali i ono što on ima za reći", kazao je Sanader i rekao da se nada da će se Milanović pojaviti na debati u ponedjeljak.

Kratko je komentirao status Milijana Brkića na Facebooku u kojem je one koji glasaju za Milanovića nazvao Judama.

"To morate pitat Brkića. Nema Juda, svi ljudi imaju demokratsko pravo glasati, ovi ljudi na rivi potvrđuju da će predsjednica pobijediti", rekao je i podsjetio na Milanoviućevu izjavu da je ova Vlada najgora do sad.

"Kao da smo zaboravili ukinute božićnice, smanjenje plaća, 70 milijardi duga, slučajnu državu i što je s dva milijuna koje je prijavio, a nikad nije objasnio od koga. Je li to neki kriminal? Odakle je to? Je li to nekakva tajna?", pitao se Sanader.

Orsat Miljenić, šef Milanovićeva stožera rekao je da im je kampanja isplanirana od lipnja. Milanović je jutros imao skup u Boćarskom domu.