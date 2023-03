U petak poslijepodne zabilježeno je podrhtavanje tla kod Rijeke, javlja EMSC.

Potres kod Rijeke zabilježen je u 14:45. Epicentar potresa bio je 17 kilometara sjeveroistočno od Rijeke, na dubini od 10 kilometara.

EMSC navodi da je magnituda potresa bila 2,9 po Richteru. Potres se osjetio i u Italiji.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#potres) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#potres) in #Rijeka 12 min ago. pic.twitter.com/myZH9xB8t6