Potres magnitude 4.7 po Richteru pogodio je noćas Albaniju.

Potres magnitude 4.7 po Richteru pogodio je noćas u 2:43 Albaniju, javlja EMSC. Potres je zabilježen na dubini od pet kilometara, a epicentar je bio 95 kilometara od grada Elbasana.

Još uvijek nema nikakvih izvještaja o šteti. Inače, Albaniju su naknadno tijekom noći pogodila još nekoliko potresa.

U 6:45 i Tursku je pogodio manji potres magnitude 4.4 prema Rischteru. Nešto poslije sedam sati ujutro potres je iznosio 3.5.

