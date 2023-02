U novim jakim potresima u Turskoj i Siriji poginulo je najmanje 11 ljudi.

U jakim potresima u Turskoj i Siriji u ponedjeljak navečer najmanje 11 ljudi je poginulo, javljaju lokalni mediji dok se čekaju službeni podaci o broju nastradalih.

VIDEO Strava u Turskoj: Zabilježen trenutak urušavanja zgrade nakon snažnog potresa, ima i poginulih

Najmanje šest ljudi je poginulo, a skoro 300 ozlijeđeno u dva potresa na jugoistoku Turske, prenosi danas turski list Hürriyet. Pišu kako su u tom dijelu Turske najmanje 294 osobe ozlijeđene, od kojih je 18 u teškom stanju.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke na kojima su zabilježeni trenuci potresa.

"Mislila sam da će mi se zemlja pod nogama otvoriti", rekla je uplakana stanovnica grada Muna al-Omar dok je držala svog sedmogodišnjeg sina. Ona se nalazila u šatoru u parku u središtu grada kada su se dogodili novi potresi.

