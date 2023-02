Nakon potresa u Turskoj spasioci daju sve od sebe kako bi izvukli ljude, ali i životinje. Tako je ispod ruševina izvučena krava Bircan koju je vlasnica svakog dana obilazila i hranila.

Više od tjedan dana nakon smrtonosnog potresa u Turskoj, krava po imenu Bircan spašena je nakon što je ostala zaglavljena ispod djelomično srušene staje.

VIDEO Spasioci tražili preživjele, a pronašli torbu: Kad su je otvorili, uslijedio je šok

VIDEO Preživjeli 296 sati pod tonama betona u hladnoći: Spasioci izvukli dijete i dvoje odraslih ispod ruševina

Vlasnica krave, Birgül Tuncay, koja živi u Adıyamanu rekla je da se svaki dan penjala po ruševinama kako bi je nahranila.

More than a week following the deadly earthquake in Turkey, a cow named Bircan was rescued after being stuck under a partially collapsed barn. The cow's farmer said she climbed into the rubble every day to feed it pic.twitter.com/1Tt1LBIQdU