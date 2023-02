Tragajući za preživjelima, spasioci su među ruševinama pronašli torbu u kojoj su bila dva milijuna dolara u novcu i nakitu.

Spasioci i 12 dana nakon strašnog potresa u Turskoj u kojem je poginulo više od 40 tisuća ljudi pretražuju ruševine u nadi da će izvući još nekog preživjelog.

No, kopajući po ruševinama pronalaze različite stvari, pa tako iz Gaziantepa u Turskoj stiže snimka iznenađujućeg pronalaska.

Naime, tragajući za preživjelima, spasioci su među ruševinama pronašli torbu u kojoj su bila dva milijuna dolara u novcu i nakitu, piše BNN.

VIDEO Izbjegao smrt u posljednjoj sekundi: Zgrada se počela urušavati, bagerist pobjegao u zadnji trenutak

WATCH: #BNNTurkey Reports.



Thousands of houses were destroyed after two #earthquakes of 7.7 and 7.6 in #Turkey.#Turkey #Turkiye #earthquake #deprem pic.twitter.com/t2aLFWRk9C