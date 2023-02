Žena u visokom stupnju trudnoće onesvijestila se u pokrajini Hatay za vrijeme novog snažnog potresa. Porodila se u šatoru hitne pomoći.

Trudnica u Hatayu pala je u nesvijest za vrijeme novog snažnog potresa u ponedjeljak navečer na jugu Turske.

Žena, porijeklom iz Sirije, bila je u visokom stupnju trudnoće kad ju je zahvatio potres magnitude 6,4 te se od stresa onesvijestila, a u spasilačkoj akciji hitno je prenesena u medicinski šator smješten na polju gdje je ubrzo i rodila.

A pregnant Syrian woman who fainted during the 6.4-magnitude earthquake centered in Hatay's Defne district gave birth to a baby girl in the field hospital where she was taken by gendarmerie teams



