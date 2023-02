Ljudi u panici bježali i padali po podu zračne luke u trenutku novog snažnog potresa u Turskoj, u ponedjeljak u 20:04 po lokalnom vremenu.

Snimke koje dolaze iz zračne luke Hatay Airport u trenutku kada je novi razorni potres magnitude 6.4 pogodio područje pogranične Turske, pokazuju ljude u panici kako se bacaju na pod i traže zaklon, već dovoljno traumatizirani nakon snažnih potresa 6. veljače.

Terrifying visuals from #Hatay airport as the #earthquake hits Turkey again 🇹🇷#turkeyearthquake2023 #Turkey #Turkiye #earthquake pic.twitter.com/u85jdfCpFb