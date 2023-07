Slab potres u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: "Dubrovnik, malo zatreslo"

Potres magnitude 2,5 po Richteru zabilježen je u BiH u četvrtak u 21:24.

Magnituda potresa bila je 46 kilometra jugoistočno od Mostara i 19 kilometara istočno od Stolca na dubini od 8 kilometara.

Podrhtavanje se osjetilo i na jugu Hrvatske.

"Dubrovnik, malo zatreslo", "Tresnulo malo, ništa strašno", "Mali trzaj, isprva sam pomislio auto", napisali su građani s područja na kojemu se potres osjetio.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M2.5 occurred 27 km NW of #Bileća (Bosnia & Herzegovina) 29 min ago (local time 21:24:43). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/r3U5KFuyZf

🖥https://t.co/8CLTtPUTTk pic.twitter.com/zzia3DN3gU