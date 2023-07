Snažno podrhtavanje tla u BiH, osjetilo se i u Hrvatskoj: "Prvo tutnjanje i onda dobro zatreslo. Dosta dugo je trajalo"

Zatreslo se tlo u utorak u 18:28 u BiH, javlja EMSC. Magnituda potresa, prema prvim informacijama, je 4,2 po Richteru. Hrvatski seizmolozi nešto kasnije objavili su da je magnituda bila 4,0.

Epicentar potresa je 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog na dubini od 7 kilometara.

"Jak udar i zatim jako zatreslo", "Grude, dobro treslo par sekundi", "Ovaj je dobro zdrmao", "Treslo desetak sekundi... dosta jak potres", "Prvo tutnjanje i onda dobro zatreslo. Dosta dugo je trajalo", "Bio sam vani i osjetio kako se tlo kreće", neka su od iskustava građana s pogođenog područja.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/RFEvFWPmAs