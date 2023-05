U četvrtak u 12:05 blagi potres pogodio je područje Crikvenice.

Potres jačine 2,2 danas u 12:05 pogodio je područje oko Crikvenice, epicentar je bio 41 km jugoistočno od Rijeke.

Potres je bio na dubini od jednog kilometra.

