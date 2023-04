U subotu poslijepodne zabilježen je potres na Kvarneru, javljaju hrvatski seizmolozi.

U subotu u 15:20 seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom na otoku Krku, 3 km zapadno od Baščanske Drage.

Magnituda potresa je 2,9 prema Richteru. Intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice.

Ranije je EMSC javio o potresu magnitude 2,4 prema Richteru.

Podrhtavanje se osjetilo uz obalu, sve do Senja i na otoku Krku.

"Kratko, ali dobro zatreslo", "Nešto kao grmljavina i pod nogama trešnja. Baška, Krk", "Duga tutnjava i lagano podrhtavanje", "Dva kratka udarca u Vrbniku", neka su od iskustava stanovnika na području gdje se potres osjetio.

