U noći na utorak zabilježen je novi potres na području Turske, javlja EMSC.

Potres magnitude 4,4 po Richteru zabilježen je u istočnoj Turskoj u noći na utorak u 00:36 po lokalnom vremenu.

EMSC piše da je epicentar potresa bio 7 kilometara sjeverno od grada Sincik na dubini od 5 kilometara.

Podrhtavanje s eosjetilo i u susjednoj Siriji.

"Protreslo nas je, pogledao sam u luster i znao da je potres", "Osjetilo se dobro, neka nam je Bog u pomoći", "Podrhtavanje se pojačavalo, jedva sam čekao da prođe", napisali su stanovnici područja pogođenog potresom.

Zatreslo se tlo na Kvarneru, podrhtavanje se osjetilo do Senja: "Nešto kao grmljavina i pod nogama trešnja"

Kaos hrvatskog sustava traje godinama, ljudi na izmaku snaga: "Kad se ova kuća sruši, kamo ćemo? Pod šator? To nema smisla"

#Earthquake 7 km N of #Sincik (#Turkey) 4 min ago (local time 00:36:00). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/UfSPWkaR51 pic.twitter.com/NjdGl9VBay