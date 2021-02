Nakon priloga Provjerenog o dobro uhodanom biznisu u Petrinji, čiji su glavni akteri gradonačelnik Dumbović, njegov sin i snaha, klupko se polako odmotava. DORH je otvorio slučaj, a Provjereno raspolaže novim informacijama i svjedočanstvima insajdera iz grada i gradske tvrtke koji potvrđuju kako se poslovi u Petrinji namještaju gradonačelnikovu sinu.

Tata je gradonačelnik i član je skupštine gradske tvrtke koja postavlja direktora, a direktor bira s kim će se raditi. Koga izabere? Tvrtku gradonačelnikova sina. To je biznis model obitelji Dumbović - pojašnjava za Provjereno čovjek iz gradske uprave.

"Gdje god je moguće ugurati Titan Commerce kao podizvođača, on ga je ugurao. Ucjenama, reketarenjem, ne znam kako bi to čovjek nazvao. Jednostavno, ako ćete raditi nešto u Petrinji, onda morate slušati gradonačelnika, a ako ne budete slušali gradonačelnika, nećete ni raditi", kaže.

Objasnio je to na primjeru kapitalnog gradskog projekta, onom aglomeracije koji je trebao poboljšati vodno-komunalnu infrastrukturu Petrinje. Vrijedan 400 milijuna kuna, financiran uglavnom EU sredstvima, posao je to koji je dobila slovenska tvrtka Kolektor Koling. Probijeni su rokovi, a posao odrađen katastrofalno. Titan Commerce na papiru nije bio naveden kao podizvođač, no svjedoci tvrde da je itekako radio. Neregistrirane podizvođače utvrdila je i građevinska inspekcija, u čijem dokumentu stoji da "…svojim djelovanjem ugrožavaju izvedenu infrastrukturu, pa dolazi do lomova, uništenja i puknuća".

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet, gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović poručuje: "Sve je čisto"

Tu priča postaje još bolja, odnosno unosnija, jer kada dođe do lomova, uništenja i puknuća, štetu popravlja gradska tvrtka Privreda. A da bi je popravila, strojeve unajmljuje od – tvrtke sina i snahe gradonačelnika.

Na pitanje tko nalaže direktorima da sklapaju poslove s tvrtkom Titan Commerce, insajder iz grada kaže: "Skupština društva, a skupština društva je gradonačelnik. On postavlja direktore, a oni rade posao onako kako im skupština nalaže. On se može uvijek izvlačiti da on nije izdao nijednu narudžbenicu, ali to je farsa. Skupština postavlja i skida direktora, i naravno da direktor radi onako kako traži skupština. Vrlo je jasno."

Jesu li u sukobu interesa kada sklapaju poslove sa sinom i snahom gradonačelnika Dumbovića, reporterka Provjerenog Ana Malbaša upitala je izravno direktore gradskih tvrtki Privreda i Komunalac, a razgovarala je i s čovjekom koji je gradonačelniku odlučio reći "ne", nakon čega je – razriješen s pozicije.

Priču pratite večeras u Provjerenom na Novoj TV.