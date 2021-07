Godinu i četiri mjeseca od zagrebačkog potresa srušene su tri kuće. Iz Fonda kažu - srušene su zahvaljujući donacijama jer je Ministarstvo mjerama predvidjelo preniske cijene.

Dok traju natezanja između Ministarstva i Fonda, premijer Andrej Plenković traži sve strane da se ubrzaju. A sve više građani u obnovu - kreću sami.

Jedan od njih je i Ivica Šušković iz Medvedskog Brega koji je u obnovu krenuo sam.

"Ako mi država obnavlja kuću, ne samo da bi dugo čekali, nego je problem u kvadraturi. Nas je šestero, dvije obitelji i oni nama nude 85 kvadrata", navodi Šušković i dodaje da je kuća u originalnom stanju bila više od 150 kvadrata.

Pomagali su mu volonteri, a sada se nada subvenciji od Grada od 50 tisuća kuna.

"Dio po dio, po dio i uspjeli smo do drugog doći i tu sad stajemo. Jer financija dalje nema", navodi Šušković.

"Jer materijali su sve skuplji, a cijene i dalje idu gore. Što bi mogao biti problem za državu", kaže Antun Trojnar, jedan od vlasnika obrta i građevinske radnje.

"Ako govorimo o osnovnim građevinskim materijalima, cementu koji je otišao 30 %, pa željezo 70 %. Kako će to na kraju platiti, otkuda, s kojim sredstvima?", navodi Trojnar.

U Zagrebu srušene tri kuće

Za sada su u Zagrebu srušene tri kuće, no iz Fonda za obnovu kažu da su srušene zahvaljujući donacijama. Jer su iznosi predviđeni programom mjera preniski. Traže od Ministarstva da izmijeni cijene.

"Prema aktualno propisanim cijenama operativni koordinator trebao bi koordinirati izgradnju obiteljske kuće od 55 m2 za oko 80 kuna mjesečno, što nitko na tržištu ne želi raditi", navode iz Fonda za obnovu.

Iz Ministarstva i Fonda se slažu da su u Zagrebu problem i nesređeni imovinsko-pravni odnosi, ali i nezakonite gradnje. Premijer Plenković kaže da treba ubrzati.

"Naravno da će se ubrzati, ogromna smo sredstva osigurali, stvorili smo sve preduvjete, ja očekujem od svih koji su involvirani da ubrzaju svoje procese", navodi Plenković.

Obnova u Banovini brža, građanima prespora

U Banovini je zato nešto brža obnova. Za građane koji čekaju i dalje prespora.

"Da mi je barem dobiti kontejner da imam kupaonu, da imam oprati i to, doći će zima...", navodi Anka Barušić iz Petrinje. Na upit novinara o tome ima li kontejner, odgovara: "Imam, ali nemam ništa unutra, nemam vode, nema ništa".

A svaki novi potres stvara nova oštećenja. Posljednji jači bio je u subotu.

"Pa pukotine se i dalje šire. Kad gledate može se obnovit. I to je to", rekao je Vlado iz Petrinje. Na pitanje je li sve sporo, odgovara: "Koje sporo, nitko nije ni bio još".

Na području Banovine se, za razliku od zagrebačka tri, uklonilo više od 200 objekata. Oko 400 objekata je u postupku obnove ili završeno.

Obitelj bezuspješno pokušava obnoviti kuću

Čarobni trokut - Ministarstvo graditeljstva, Fond za obnovu i Grad Zagreb i tako 17 mjeseci. U Markuševcu je bio reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak. Razgovarao je s obitelji Jurković koja bezuspješno pokušava obnoviti svoju kuću.

Obitelj Jurković 17 mjeseci ne može prići svojoj obiteljskoj kući. Predali su zahtjev za samoobnovu, no odgovora nema, navodi Marina Jurković.

"Nitko ništa ne javlja. Zvala sam Fond da pitam gdje je to i je li se pomaknulo, oni su me uputili na Ministarstvo, u Ministarstvu me upućuje na Fond. Nitko se ne javlja, sve stoji na mjestu i ništa se ne događa", rekla je Jurković.

"Mi ne možemo živjeti u kući, imamo crvenu naljepnicu i kuća je za rušenje. Predali smo zahtjev za samoobnovu jer smo s arhitektima našli rješenje da bi se ostavilo prizemlje i da bi se rušio kat i tavan koji su najjače oštećeni", dodala je Jurković.

Ima rješenje na 50.000 kuna koje još uvijek nisu dobili. "Taj novac još nismo dobili, ne znam gdje je zapelo, vjerojatno Grad nema za isplatiti. Rješenje imamo, kad ćemo dobiti - ne znam", rekla je Jurković.

Navodi da kuću može obnoviti jedino ako se "pomakne država". "Da se pomakne ministarstvo i da se nešto napravi, da se možemo napokon vratiti doma. Mi jesmo u stanu i hvala državi na tome što nam financira stanarinu, ali mi bismo se vratili doma. Da nam taj novac s kojim se financira stanarina, da su nam to uplatili - mi bi već bili doma. Država ne bi imala za nas nikakvih daljnjih troškova za nas. Mi stojimo na mjestu, bespomoćan si, nemoćan i jadan si", kazala je Jurković.

"Znala sam imati po 50 i više poziva prema Ministarstvu dok sam prikupljala papire. Da bi mi se tek tada netko javio. Onda nisu bili sigurni hoću li trebati građansku dozvolu", navodi i dodaje da je ipak ne treba jer radi po Zakonu o samoobnovi, a ne po Zakonu o gradnji.

"No, meni to Ministarstvo treba potvrditi da bih dignula kredit s kojim bih išla u samoobnovu", navodi Jurković i dodaje kako se sve manje nada da će obnoviti i vratiti se u svoju kuću.

