U Zagrebu je u četvrtak nešto prije podneva došlo do snažnog podrhtavanja. Čitatelji su za DNEVNIK.hr javili da su osjetili potres, dok su drugi bili uvjereni da je u pitanju probijanje zvučnog zida.

EMSC je prikazao pojačanu aktivnost na širem zagrebačkom području u četvrtak oko podneva nakon što su se počeli javljati građani koji su osjetili podrhtavanje. No, MORH je u četvrtak izdao obavijest o letačkim aktivnostima na području županije, pa je lako moguće da je u pitanju bilo probijanje zvučnog zida.

"Čulo se kao eksplozija. Tlo se zatreslo", javila je čitateljica DNEVNIK.hr-a koja je od straha izašla na dvorište.

"U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će u vremenu od utorka, 26. travnja 2022. do petka, 29. travnja 2022. u periodu od 10 do 16 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Planiran je probni let na podzvučnim brzinama u zoni probnih letova 'Lekenik', nakon čega će se provoditi zadnja faza ispitivanja aviona tijekom koje se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka te molimo građane za strpljenje i razumijevanje.'', objavio je MORH.