U ponedjeljak popodne zabilježen je novi potres na Balkanu. Prema podacima EMSC-a, Rumunjsku je zatreslo 5,2 po Rihteru.

Novi potres na Balkanu osjetio se u ponedjeljak u 15:58 sati. Kako javlja EMSC, zabilježeno je podrhtavanje magnitude 5,2 po Richteru.

Epicentar potresa bio je 74 kilometra sjeverno od mjesta Drobeta-Turnu Severina i 8 kilometara sjeverno od grada Runcu u Rumunjskoj na dubini od 15 kilometara.

10 najsmrtonosnijih: Potres u Turskoj peti je po broju žrtava u 21. stoljeću. Pogledajte koji su odnosili stotine tisuća života

Potres se osjetio i u Srbiji, na Kosovu te u Bugarskoj.

#Earthquake 12 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 3 min ago (local time 16:58:07). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/8O9OqnAapR pic.twitter.com/FhQGehfCuV