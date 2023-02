Centralni dio Italije u noći na utorak pogodio je potres magnitude 4,3 po Richteru.

Euromediteranski seizmološki centar javlja da je zabilježen potres magnitude 4,3 po Richteru u noći na utorak u centralnoj Italiji.

Epicentar potresa koji je probudio mnoge građane u 1:07 bio je 7 kilometara jugozapadno od Macerate na dubini od 2 kilometra.

Prizori iz Turske mogu se sažeti u tri riječi - horor se nastavlja: "Ne znamo što napraviti... Bože, smiluj nam se"

"Snažno podrhtavanje, ljudi su istrčali na ulice", "Trajalo je dvadesetak sekundi. Probudio sam se u krevetu koji se tresao, kao i namještaj. Prozori su zveckali", "Čula se glasna tutnjava, a onda se sve streslo", neka su od iskustava ljudi s pogođenog područja.

VIDEO Snimljen trenutak novog potresa u Turskoj, ljudi panično bježali i tražili zaklon

Potres se osjetio i u Hrvatskoj. Među onima koji su napisali da su osjetili potres bili su i stanovnici Ogulina, Makarske, Gline i Donje Stubice.

#Earthquake 5 km NW of #Macerata (#Italy) 9 min ago (local time 01:07:21). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/oFyiLVJuZc pic.twitter.com/WX3tIsp96O