Novi potres probudio je stanovnike Banovine. Na aplikaciji za praćenje potresa opisali su svoje iskustvo.

Potres magnitude 2,5 prema Richteru osjetio se na području Banovine, 16 kilometara jugozapadno od Siska oko jedan sat ujutro. Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, javio je EMSC.

Na aplikaciji za praćenje potresa stanovnici su opisali svoja iskustva.

