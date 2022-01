Potres magnitude 6,6 dogodio se u utorak rano ujutro u Sredozemnom moru kod zapadne obale Cipra, priopćio je Američki seizmološki institut (USGS).

Potres se dogodio u 3:07 po lokalnom vremenu na dubini od 19,6 km, 48 km od grada Polisa, priopćio je USGS, a prenosi France Presse. Prema preliminarnoj procjeni ovog instituta, vjerojatnost da je ovaj potres prouzročio žrtve ili štetu je mala.

Cipar se nalazi u području intenzivne seizmičke aktivnosti, graniči s linijom gdje se euroazijska tektonska ploča susreće s afričkom pločom.

Big #earthquake in the #Mediterranean .According to #USGS data, morning local time. At 04:07, a 6.6 magnitude earthquake occurred with the epicenter about 30 km west of the island of #Cyprus . pic.twitter.com/k2erAQ09pH