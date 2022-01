I godinu dana nakon razornog potresa Banijci i Banijke nemaju mira. Pored obnove koja praktički stoji, s podrhtavanjima liježu, ''spavaju'' i bude se.

U noći 11. siječnja 2022. godine u 2:32 seizmografi hrvatske Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 7 kilometara zapadno od Petrinje.



''Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice'', objavili su iz Seizmološke službe.

Felt #earthquake (#potres) M2.5 strikes 28 km W of #Sisak (#Croatia) 53 min ago. Please report to: https://t.co/a6OETNXxH2 pic.twitter.com/dP1VUIO5fp