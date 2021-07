Građani Banovine nikako da dočekaju da im se smiri tlo pod nogama. U srijedu navečer opet ih je prodrmao potres.

Srećom, slabiji. EMSC javlja kako je bio 2,5 po Richteru, s epicentrom 14 kilometara jugozapadno od Siska.

Na aplikaciji pišu kako je "dobro ljuljalo" i treslo.

"Taman da ti zdrma gletane pukotine", netko je napisao komentar iz Žabna.

