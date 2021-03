Nakon potresa na Banovini stradale su mnoge crkve, što katoličkih što pravoslavnih. Biskup sisaški štetu procijenjuje na više od pola milijarde kuna.

U gotovo 4300 objekata u Banovini koji se "crvene", niz je i sakralnih objekata. Vjernici misna slavlja slušaju u preuređenim restoranima, na otvorenom, a biskup sisački, Vlado Košić, štetu procjenjuje na više od pola milijarde kuna.

Umjesto na zidovima, portreti svetaca naslonjeni na podu. Nema rozeta ni vitraja, luster je u kutu, a kipovi su poslagani uza zid. Nesuđeni restoran, od potresa je u funkciji crkve u Kravarskom. Prostor im je ustupio lokalni poduzetnik.

Za sve su krive banane: Dubrovačka policija prekinula narkolanac na Neretvi, zaplijenili oko 100 kilograma kokaina

Desna, antiislamska skupina predložila, a Švicarci izglasali: Zabranjuje se nošenje burki u trgovinama, restoranima i na javnim mjestima

''Bog je tamo, Bog je i ovdje, glavno da imamo i to'', rekla je Mirjana iz Kravarskog.

Danas je ondje misno slavlje služio biskup Košić.

''Prolaze i te naše zgrade i ta naša materijalna dobra, napravit ćemo mi njih, ali je važno da mi dušu ne izgubimo, da se tu ne urušimo, da mi ne budemo ruševina'', govori Vlado Košić, biskup sisački.

A ruševina je nakon potresa postala i Crkva Uzvišenja Svetog Križa.

''Sve ove stvari, većinu što vidite, smo prenijeli iz stare ruševne crkve. Mi smo išli na vlastitu odgovornost'', komentira velečasni Siniša Blatarić.

Tu ruševinu prvo treba ukloniti, pa onda graditi. Na Banovini je stradalo pola katoličkih crkava, ali i nekoliko pravoslavnih.

''Ja sam bio župnik u ratu, doživio sam da su mi moji vjernici rekli - velečasni više mi je žao što je srušena crkva nego moja kuća. Znači ljudima je važno, to je simbol, to nas okuplja, što nam duh drži, ja neću reći to ćemo kad stignemo, ne, to ćemo odmah sada'', objasnio je Košić.

Gotovina i branitelji zabavljali se u pakoštanskom restoranu: "Tu se pojelo i bilo malo zajedno i svatko svojim putem..."

Markotić najavila izvrsne rezultate istraživanja o cijepljenju i kada u Hrvatsku stiže Johnson & Johnson: "Kod nekih je primijećen puno veći broj antitijela"

Biskup Košić smatra da je šteta veća od pola milijarde kuna. Pomoć očekuju i od države, a trenutačno nabavljaju montažne dvorane.

Najgledanija informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr