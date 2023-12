Potres jačine 3,8 po Richteru zatresao Dalmaciju: "U usporedbi s onim jutros osjetio se jače"

Potres magnitude 3,8 zatresao je Dalmaciju u srijedu u 19:56, javlja Euromediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa nalazi se 17 kilometra zapadno od Splita, 5 kilometara sjeverozapadno od Trogira na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.

Javila nam se čitateljica koja je rekla da je ovaj potres bio, u usporedbi s onim jutros, dosta jači. "Cijeli stan se zatresao", dodala je.

