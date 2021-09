Hrvatska će donirati dodatnih 200.000 doza cjepiva siromašnim zemljama putem mehanizma COVAX, objavio je premijer Andrej Plenković uključivši se video-porukom na koncert Global Citizen Live koji se u subotu održava u više svjetskih gradova.

"Večeras na Global Citizen Live šaljemo poruku jedinstva u borbi protiv klimatskih promjena, ekstremnog siromaštva i posljedica covida-19. Hrvatska donira dodatnih 200.000 doza putem COVAX-a.

This is why #Croatia pledges another 200,000 vaccine doses to #COVAX to extend the possibility of everyone to get vaccinated. Following the main principles of humanity, our solidarity and compassion, this is our further contribution to making the global donation puzzle complete.