Milorad Pupovac u ponedjeljak je sa SDSS-om predao kandidacijske liste DIP-u, nakon čega se osvrnuo na riječi Miroslava Škore koji ga je u razgovoru za Dnevnik Nove TV nazvao etnobiznismenom.

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac nakon predaje kandidacijskih lista DIP-u osvrnuo se na riječi šefa Domovinskog pokreta Miroslavu Škoru koji ga je u Dnevniku Nove TV nazvao etnobiznismenom.

''Tko god želi biti etnobiznismen na način na koji sam ja, vrlo rado ću mu prepustiti svoja samo 24 sata. Tko god želi biti u koži etnobiznismena poput mene, vrlo rado ću mu tu kožu prepustiti svoju kožu na 24 sata, a njihovu kožu i biznis, meni čast ne dopušta ne da ne obučem, nego da joj budem niti blizu. Samo bih htio reći da su oni koji su lansirali priču o etnobiznismenu na kraju bili kataputlirani iz hrvatske politike, pa se nadam da će tako biti i s onima koji obnavljaju priču o etnobiznismenu'', poručio je Pupovac.

''Škoro nije sposoban za polemiku''

Dodao je da on ne polemizira sa Škorom, ''a on, koliko sam čuo i vidio, za polemiku nije sposoban''. ''A ako jest, ja ću rado izaći na taj megdan. Ali ne vjerujem da će se odazvati jer se boji. Boji se onoga gdje je i kome je sve pjevao i svirao'', rekao je Pupovac. Na pitanje na koga misli kada kaže da Škoro zna kome je svirao, Milorad Pupovac odgovara: ''Bude li svirao kao što svira sada, i to će doći na glas''.''

Predsjednik SDSS-a je na pitanje o slaganju Vlade nakon parlamentarnih izbora poručio ''neka pokušaju bez nas''. ''Nećemo se gurati, budite sigurni. Dosta nam je optužbi iz različitih krugova da mi vladamo Hrvatskom, ne samo desničarskom. Ovo malo mrvica što nas puste da participiramo u državnim institucijama sasvim sigurno nisu vrijedne ponižavanja koje trpimo kao stranka i kao pojedinci. Neka ju pokušaju sastaviti sami'', rekao je Milorad Pupovac. Dodao je da SDSS nije stranka vlasti, nego prava za građane.

Otkrio je da na političkoj sceni vidi ''nove političke snage koje nastoje unijeti svježinu i hrabrost u hrvatsku politiku, nasuprost kukavičluku šovinista''.