Za parlamentarne izbore koji su pred nama trebat će prije svega strpljenja. Cijeli bi proces zbog epidemioloških mjera mogao trajati dulje nego što smo navikli. Državno izborno povjerenstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u četvrtak su počeli brusiti detalje.

Konačne upute kako ćemo glasati stići će netom pred izbore.

"Mislim da nije pametno brzati jer se okolnosti mijenjaju iz dana u dan, a izbori će biti za mjesec i pol. Dakle, mi ćemo upute sigurno dati na vrijeme, da one budu aktualne i upotrebljive na dan izbora", rekao je Đuro Sessa, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva.

No, kako doznajemo, na ulazu u svako biračko mjesto morat će se dezinficirati ruke. Rukavice i maska najvjerojatnije će biti poželjne, ali ne i obvezne. Na samome biralištu osobe u prostoriji morati će držati razmak od dva metra. Sve to moglo bi stvoriti gužve.

"Zato apeliram da budu malo strpljivi i da ne koriste ono tradicionalno vrijeme za izlazak na biračko mjesto koje je obično negdje između 11 i 13 sati sat i onda popodne od 17", rekao je Sessa.

DIP je već zatražio zaštitnu opremu za oko 70.000 ljudi u biračkim odborima, a edukacija za njih provodit će se preko interneta. Prve preporuke, i to one za sakupljanje potpisa i predaju kandidacijskih lista, objavit će se idućeg tjedna, no o mnogo detalja još se razgovara.

"Mi još nismo za jako puno toga odredili brojke. Na tome se radi, tako nismo ni počeli još razgovarati o brojkama za predizborne skupove", rekao je ravnatelj Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog kriznog stožera.

Maksimalni dopušteni broj okupljenih trenutačno je 40, pa to vrijedi i za sve aktivnosti u kampanji. Kako se taj broj bude povećavao za sve druge segmente života građana, povećavat će se i za predizborne aktivnosti. Osobe u samoizolaciji moći će glasati od kuće ako birački odbor to bude mogao organizirati.

"Jedna je od preporuka da se pojedinom gradskom, odnosno općinskom izbornom povjerenstvu, takve osobe najave barem tri dana ranije", rekao je Sessa.

Planove za slučaj da se epidemiološka situacija pogorša još nemaju. Sessa je rekao da će "taj most prijeći kad na njega dođemo".

