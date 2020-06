Lica s estrade prihvatila su poziv pa put do birača, ali i visoke politike, traže uz različite opcije uz koje bi ih malo tko mogao zamisliti.

Mladen Grdović je iz Dalmacije publiku osvajao pjesmom. Od glazbe nije digao ruke, ali baca se u politički pohod na Markov trg i sa Željkom Kerumom lovi saborski mandat.

"Kad sam vidija da ide sve obrnuto i da radu svašta onda sam rek'a - Željko može", kaže Grdović, koji nije bio baš siguran koji je točno na listi. O Kerumovoj ponudi razmišljao je noću. "Tribala mi je cila noć i tu noć nisan spava", kaže Grdović.

Besane noći, ali i probleme koje je imao s policijom i zakonom, uvjerava, sada ostavlja iza sebe i kaže da je spreman kao saborski zastupnik biti primjer ljudima. "Spreman sam 100 posto", uvjerava Grdović, koji ne sumnja u dobar izborni rezultat, a ne računa samo na glasove navijača.

Mladen Grdović ulazi u politiku - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Računam na lijeve, s desnima sam uvik dobar i ovo i ono, ali ne možeš biti i tamo i ovamo", otkriva Grdović koji još ne zna hoće li pjevati na predizbornim skupovima. Zasad misli da neće.

Zagrijan za političku pozornicu je i 36-ogodišnji frontmen Begina, Mario Budšćak. Ekonomist je po struci, vodi privatni obiteljski posao, pa dobro zna za probleme koji, kaže, guše poduzetnike.

Mario Budiščak Foto: DNEVNIK.hr

"Mislim da imamo oko 500 parafiskalnih nameta, a rekao bih da ih 400 možemo odmah ukinuti jer nam nisu potrebni", kaže Budišćak, koji na izbore ide na listi stranaka Fokus, Pametno i Strankom s imenom i prezimenom.

U politiku, kaže, ne ide zbog novca. "Ni ne pjevam zbog novca, ali sad sam odlučio da je vrijeme da pomognem, ako ništa drugo svojoj općini i ljudima kojima mogu", kaže Budišćak.

Ljute ga nacionalne podjele i ideološke teme. A ovaj izazov doživljava ozbiljno.

"Jedina '41. koja će me zanimati je 2041.", kaže Budišćak.,

Preko Mosta do Sabora želi i Ante Cash. Uspije li, mladog imotskog repera ne brine da će se morati odijevati otmjenije jer u odijelu ne namjerava dolaziti. Ante se bori za preferencijalne glasove.

MOST-ov političar i pjevač Ante Cash - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Onakav si kakav si, a ako postoje ljudi koji su slični kao ti, nek glasaju.

Zalagao bi se za ono što je meni bitno, a to su neke kršćanske vrijednosti.

Političari prethodnih godina su nam zgadili politiku, pa je to postalo nešto u što se nećeš miješat, jer si loš ako se u to miješaš, a to nije istina. Zanima me što se događa u mom gradu i mojoj domovini", kaže Ante.



Plodove političkog rada nada se ubrati i Ivica Pepelko. Jedan od autora zagorske popevke na listi Milana Bandića bit će glas "malog čovjeka".



"Da ima svaki svoj posao, da svojim rukama zasluže kruh, da nema uhljeba...

Imam dosta obožavatelja i ne znam kaj, a da li će uvažiti moje glazbeno iskustvo i stvaralaštvo, pa me poentirati s tim, ne znam", kaže Pepelko.

Politika, očito, nije mrska ni bivšoj pjevačici Magazina. Ljiljana Nikolovska promjene zaziva iz SAD-a i s liste Radničke fronte i koalicijskih im partnera.

Priopćenje Ljiljane Nikolovske Foto: DNEVNIK.hr

"Ne pada mi napamet s tim započeti ikakvu karijeru, dapače, nevoljko ovo radim. Nitko ne bi bio sretniji od mene da ne moram, ali ne vidim drugog izbora. Kandidirajte se ljudi, to je i vaša zemlja. I jedini način da se riješimo lopova i kriminalaca na vlasti", napisala je Nikolovska na Facebooku.

No, nisu glazbenici jedine poznate osobe u izbornoj utrci... Ima tu i glumaca i komičara poput Željka Pervana koji je na listi Domovinskog pokreta. "Mnogi su u politici svijet komedije, možda bi se trebali mijenjati malo", kaže Pervan.

Svi oni nisu odoljeli zovu politike, ali svi istupaju iz različitih uvjerenja.