Nenadmašna Suzuki ponuda postala je još bolja!

Stoga, ako razmišljate o kupnji novog automobila, ne postoji bolji trenutak za to! Svi Suzuki modeli tj. Swift, Vitara, S-CROSS, ali po novom i ACROSS, mogu biti vaši uz plaćanje u tri identične rate, uz godinu dana odgode između svake – i to bez ikakvih dodatnih troškova.

PR (Foto: PR)

Jednostavno je – cijenu iz cjenika podijelite na tri jednaka dijela, i dobijete iznos koji treba platiti. Prvu ratu uplaćujete prilikom preuzimanja vozila, drugu za godinu dana, a treću za dvije godine. Primjerice, novi Swift može biti vaš za 5.639,38 EUR, nova Vitara za 7.101,19 EUR, a novi S-CROSS za 7.707,74 EUR. Od sada, u ovu iznimno povoljnu ponudu uključen je i moćni ACROSS, po cijeni od 20.284,87 EUR, no ovdje moramo napomenuti kako se radi o Plug-In hibridnom automobilu s preko 300KS, koji samo na struju može voziti preko 80 km, a uključuje i preko 170 stavaka serijske opreme.

Dakle, ova pogodnost ne samo da vam omogućuje jednostavniju kupnju, već vas i štiti od potencijalnih poskupljenja i inflacije – jer cijena vašeg novog vozila ostaje fiksna. Dodatno, ako to želite, treću ratu možete refinancirati i raspodijeliti kroz više godina.

PR (Foto: PR)

Suzuki i dalje ostaje vjeran svojoj filozofiji – najviše za vaš novac, i bez skrivenih troškova odn. bez opasnih „sitnih slova“. Uz to, svi modeli već od najnižih paketa opreme pršte opremom i zavidnim arsenalom sigurnosnih sustava, koji uključuju obavezan klima uređaj, hrpu zračnih jastuka, ali i upozorenja za napuštanje trake, upozorenja na krivudanje, automatski sustav kočenja u slučaju nužde, prepoznavanje prometnih znakova i upozoravanje na prekoračenje brzine, snimanje podataka (tzv. “crna kutija”), nadzor mrtvog kuta, pomoć pri kretanju uzbrdo, kamera za vožnju unatrag, parkirni senzori, adaptivni (autom.) tempomat, pomoć pri naglom kočenju, LED svjetla,.. i još puno puno drugih, ne manje važnih stavaka opreme. Dakle, sve navedeno imaju svi modeli, čak i u osnovnoj serijskoj opremi.

PR (Foto: PR)

U ovoj akciji, većina modela dostupna je odmah, i to za cijenu manju od velikog broja rabljenih automobila, a istovremeno o drugoj rati doslovno ne morate brinuti, jer će veći dio cijene vaš novi Suzuki “zaraditi” sam – i to svojim pouzdanim i štedljivim motorima, koji se diče malom potrošnjom i niskim troškovima održavanja.

Naravno, ako želite više opreme, cijena se neće drastično mijenjati, ali će vase zadovoljstvo dodatno rasti, što ove modele zasigurno čini najboljom kupnjom na Hrvatskom tržištu.

Ovom akcijom, svi Suzukijevi modeli tj. svi dugogodišnji miljenici privatnih kupaca u Hrvatskoj, postaju još povoljniji i još pristupačniji, čak i onima koji do sad, o novom automobilu nisu ni razmišljali. Stoga, vjerujemo kako će hrvatski kupci prepoznati ovu izvrsnu priliku te odabrati pouzdane i povoljne hibride koji uz sve navedeno omogućuju vožnju u skladu s najvišim standardima sigurnosti, te ekološke osviještenosti. Provjerite ponudu koju nude ovlašteni Suzuki partneri, te se bezbrižno odvezite u budućnost.