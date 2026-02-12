Mimoilaženje na uskoj cesti s nagibom – tko ima prednost?

Tko je u pravu a tko treba pričekati, pojašnjava nova lekcija prometnog stručnjaka Željka Marušića koju vam donosi digitalna platforma za osiguranje Osiguraj.me.

Na cestama s velikim uzdužnim nagibom, osobito na uskim dionicama gdje je mimoilaženje vozila otežano ili uopće nije moguće kao što je slučaj u videu, prometni propisi jasno određuju tko je dužan stati i omogućiti sigurno mimoilaženje.

Tko ima pravo prednosti prolaza na uzbrdici?

Osnovno pravilo glasi: prednost prolaza ima vozilo koje se kreće uz nagib (uzbrdo). Razlog je taj što je vozilu koje se penje teže ponovno krenuti nakon zaustavljanja, dok je vozilu koje se spušta niz nagib lakše zaustaviti se i ponovno nastaviti vožnju. Stoga je vozač koji se kreće niz nagib dužan pravodobno zaustaviti vozilo na pogodnom i sigurnom mjestu čim uoči vozilo koje dolazi u susret uzbrdo.

Ovo se najlakše može primijeniti ako se vozila na vrijeme uoče i onaj koji se spušta ne započne sa spuštanjem, već pusti vozača koji se treba penjati da krene prvi.

Međutim, zakon predviđa i iznimnu situaciju. Ako se vozač koji se kreće uz nagib nalazi neposredno ispred prikladnog mjesta za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje, tada je on dužan zaustaviti vozilo, ali samo ako bi u suprotnom mimoilaženje zahtijevalo da se jedno od vozila mora kretati unatrag. Na taj se način izbjegava nepotrebno i rizično kretanje unatrag na strmim dionicama ceste.

U slučajevima kada mimoilaženje nije moguće bez kretanja unatrag, primjenjuju se dodatna pravila o prioritetu. Unatrag se mora kretati:

- vozilo koje se susreće s vozilom koje vuče priključno vozilo (npr. prikolicu),

- teretni automobil kada se susretne s autobusom,

- vozilo niže kategorije u odnosu na vozilo više kategorije.

Što ako je nekada sigurnije da se vozilo koje se penje vrati unatrag?

Ako se mimoilaze vozila iste kategorije, unatrag se, u pravilu, kreće vozilo koje se spušta niz nagib. Ipak, ako okolnosti na cesti (položaj vozila, preglednost, sigurnost, stanje kolnika) upućuju na to da je lakše i sigurnije da unatrag krene vozilo koje se penje uz nagib, tada se može postupiti i na taj način. Npr. Ako se vozilo koje se penje može sigurno vratiti u početnu poziciju i čekati da vozilo koje se spušta prođe.

Tijekom cijelog postupka mimoilaženja vozači su dužni postupati oprezno: ostaviti dovoljan bočni razmak s lijeve strane, po potrebi se pomaknuti udesno, prilagoditi brzinu kretanja te voditi računa o svim mogućim preprekama i stanju kolnika. Sigurno mimoilaženje na cestama s velikim uzdužnim nagibom zahtijeva povećanu pažnju, strpljenje i poštivanje prometnih pravila, kako bi se izbjegle opasne situacije i nesreće.

Što ako vozač oduzme prednost drugom vozilu na nagibu?

Ako vozač prekrši pravilo prednosti na cesti s velikim uzdužnim nagibom i krene iako nema pravo prolaza, posljedice mogu biti pravne, sigurnosne i osiguravateljske. Prije svega postoji prekršajna odgovornost zbog koje riskirate novčanu kaznu, ali ako dođe do nesreće, odgovornost je puno veća.

Ako dođe do sudara ili druge štete, vozač koji je krenuo bez prednosti u pravilu se smatra krivcem ili pretežno odgovornim. Njegova se odgovornost utvrđuje bez obzira na to što se radi o uskoj ili planinskoj cesti. Posebno se otegotnim smatra ako je ignorirao očitu nemogućnost mimoilaženja ili prisilio drugo vozilo na opasno kretanje unatrag. Tada se kao i inače kada ste vi krivac za prometnu nesreću, drugi vozač naplaćuje od vaše police obveznog auto osiguranja.

Najvažniji je sigurnosni aspekt a kršenje ovog važnog prometnog pravila može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom, izlijetanja s ceste, lančanih nesreća, ugrožavanja pješaka ili drugih sudionika.

U praksi je uvijek sigurnije i zakonski ispravno: zaustaviti se, procijeniti situaciju i propustiti vozilo koje ima prednost, čak i ako to znači kratko čekanje.

Više o ovom pravilu i primjeni u praksi saznajte u videu:

