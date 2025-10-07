Milwaukee® Tour 2025 stiže u Hrvatsku

Turneja će se održati na sljedećim lokacijama:

13. listopada - 10:00 - 15:00 → TiD - Extra - Globetka 6, 40101 Čakovec

14. listopada - 10:00 - 15:00 → DOMUS Sesvete - Zagrebačka 123, 10360 Sesvete

15. listopada - 10:00 - 15:00 → Alati Matić - Selska cesta 67, 10360 Sesvete

16. listopada - 10:00 - 15:00 → Tokić - Ul. Ljudevita Posavskog 17, 10360 Sesvete

17. listopada - 10:00 - 15:00 → Vijci Kranjec - Ulica grada Vukovara 3, 10000 Zagreb

20. listopada - 10:00 - 15:00 → Trgostal - Lubenjak - Kovinska 4a, 10090 Zagreb

21. listopada - 10:00 - 15:00 → CIAK Auto - Matka Baštijana 2, 10000, Zagreb

22. listopada - 10:00 - 15:00 → TPO Feletar - Krste Frankopana 50, 43000 Bjelovar

24. listopada - 10:00 - 15:00 → Reply - Tool - Ul. Kralja Stjepana Držislava 27, 21000 Split

Pr (Foto: PR)

Na svakoj lokaciji posjetitelji će moći razgledati izložbeni kamion sa širokom ponudom Milwaukee® alata, isprobati baterijske alate, alate za vrtno uređenje te istražiti bogatu ponudu ručnog alata, pribora i sustava za pohranu. Posebno će zanimljivo biti natjecanje u slaganju najpraktičnijih Milwaukee® rješenja za organizaciju alata - PACKOUT™ kutija. U sklopu izazova Packout™ Challange 2025, imat ćete priliku pokazati svoje vještine i spretnost koje vam mogu donijeti fantastične nagrade. Tijekom turneje bit će dostupne i posebne promocije koje vrijede samo na dan događanja.

Milwaukee® Tool nije samo sinonim za vrhunski alat – to je marka namijenjena profesionalcima koji traže pouzdanost, snagu i izdržljivost. Milwaukee® nudi „svijet rješenja” za sve industrije i struke: od baterijskog sustava M12™, M18™ i MX FUEL™, koji osiguravaju fleksibilnost i učinkovitost, do ručnog alata, pribora, osobne zaštitne opreme te baterijskog vrtnog alata. Nadopunjuju ih inovativna rješenja za pohranu i organizaciju PACKOUT™, dok ergonomski dizajn i trajnost alata omogućuju brži i sigurniji rad u svakom području.

Pr (Foto: PR)

🔴 MILWAUKEE® TOUR – mjesto gdje se susreću snaga, inovacija i strast prema vrhunskim rješenjima. Ovo je prilika da iz prve ruke iskusite snagu, kvalitetu i izdržljivost Milwaukee® alata. Očekuju vas privlačne nagrade i odlične promocije.

Ova turneja nije samo prilika za testiranje alata, ona omogućuje i susrete s kolegama iz struke, razmjenu savjeta i inspiraciju za nove projekte. Stručni tim Milwaukee® brenda bit će prisutan kako bi demonstrirao alate i podijelio zanimljive funkcionalnosti s kojima će vaši poslovi biti lakši, brži i efikasniji.

Milwaukee® Tour 2025 donosi posebno iskustvo u kojem u ležernoj atmosferi i uz podršku stručnjaka, imate priliku isprobati profesionalni alat na licu mjesta, osvojiti brojne nagrade i steći nova znanja. Od 13. do 24. listopada u Čakovcu, Sesvetama, Zagrebu, Bjelovaru i Splitu – dođite, isprobajte i uvjerite se zašto je Milwaukee® prvi izbor profesionalaca.

Nothing but HEAVY DUTY. ™

Pr (Foto: PR)