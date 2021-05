Tomislava Tomaševića i njegov tim čeka ozbiljan posao.

Okus pobjede u kojem uživaju Tomislav Tomašević i njegov tim dolazi im upravo na Dan grada Zagreba. U prilogu reporterki Dnevnika Nove TV Viktorije Bednjanec i Valentine Baus doznaje se što građani očekuju od novog gradonačelnika.

"Krenimo zajedno u bolju budućnost, Zagreb to može, svi mi zajedno to možemo!", kazao je izabrani zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u nedjelju navečer.

No mogu li uistinu, pita se dio Zagrepčana, dan poslije.

"Al da će bit nešto baš strašno bolje - ne vjerujem", navodi Zagrepčanka Nevenka. "Ne da nisam optimistična, mislim da sam previše realna", dodaje.

"Ono što se događalo u Zagrebu 20 godina je bila katastrofa, toga smo svi svjesni i mi se nadamo da se to više nikad neće ponoviti", smatra Krešimir.

Svaka gradska četvrt priča za sebe

"Promet je katastrofa, evo ovdje pogotovo tu, u Gračanima vam je promet, tranzit, istok-zapad i obrnuto, to su sve nekadašnji seoski putevi, uske ulice, nikada se nije puno ulagalo u infrastrukturu koja je prestara", istaknuo je Marijan.

Stanovnicima Trnja svaka malo veća kiša zadaje muke.

"Masa ljudi tu još koliko sam čula nema ni odvod, dovod vode, to su one glavne osnovne stvari koje bi ljudi trebali imati u 21. stoljeću", navodi Lidija iz Trnja.

Problemi i u potresenom Čučerju

Uvjete 21. stoljeća iščekuju i u potresenom Čučerju.

"Ne vjerujem ni njemu više, nikom ne vjerujem više. On kao sam pojedinac, što on može napraviti? Ništa. Nije on Bandić, da ima rođake", smatra Ivan iz Čučerja.

"Mi smo si sami popravili što je potres napravio, jedan čavao nismo dobili", navodi Ružica.

"Nama je obećana kanalizacija već prije. Svaki gradonačelnik nam obećaje, bit će, bit će, bit će. A to bit će - nikad", rekla je Katarina.

Testne vožnje Sljemenske žičare

Hoće li ikad - Sljemenska žičara? Ovih dana odvijaju se testne vožnje.

"Dodijala je već i vragu i Bogu zato što toliko se već radi, već su mogli na Mjesec doći", kazao je Toma.

"Pa mislim da ću probati, a ne sad da ću je koristiti, tko zna kakva će biti cijena", pita se Alen.

Od zelene politike mnogi puno očekuju.

"Zrinjevac, Čistoća koja čisti kante. To zna biti s vremena na vrijeme, zna biti jako ružno", rekao je Bruno.

Prvi potezi - financijska revizija

No prvi potezi neće biti ni kante, ni žičara, ni potres ni promet, već financijska revizija. Nakon toga uhvatit će se u koštac s ostalim problemima, ali kroz manji broj gradskih ureda.

"Ne postoje pročelnička lica, zaista ne postoje, jako sam sretna da smo uspjeli prvi puta zaista osigurati to da će to biti pravi kompetitivni natječaj. To ne moraju nužno biti mladi ljudi, mi se oslanjamo i na one koji imaju iskustva, koji su i stariji, ali svakako nova lica u politici, oni kojima politika nije karijerni izbor", rekla je Sandra Benčić iz Možemo!.

U nove gradske urede ući će do kraja tjedna.

