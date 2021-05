Predsjednik Zoran Milanović odgovarao je na novinarska pitanja nakon sudjelovanja na Konferenciji za voditelje udruga osoba s invaliditetom u Zagrebu. Komentirao rezulate drugog kruga lokalnih izbora, kao i vraćanje odlikovanja Branimiru Glavašu.

"Miletića sam nazvao, protukandidat mu je bio moj prijatelj, tu sam bio malo osoban. A Čačić, čuo sam se s s njim, on to ne prima dramatično“, rekao je predsjednik komentirajući rezultate lokalnih izbora.

Kazao je kako su ovi izbori dokaz da je u politici sve nepredvidivo.

"Ništa me nije iznenadilo. Uvijek je tu neko iznenađenje u privitku“, kazao je.

Komentirao je i uspjehe većeg broja nezavisnih kandidata te rekao kako među njima ima "dosta ozbiljnih ljudi".

"Neki rezultati su upozorenje svima koji misle da je nešto u politici ili životu vječno, ništa nije vječno, kamoli u politici“, rekao je.

O vraćanju odlikovanja Glavašu: "On je to tražio, a Pupovac opet divlja"

Komentirao je i kritike na račun činjenice da je Branimiru Glavašu vratio odlikovanja.

"On je to tražio. Neki se ljudi osjećaju sigurno kada imaju novac, ja se osjećam sigurno kad postoji zakon. Pupovac opet divlja po društvenim mrežama, a kad su razbijali ćirilične ploče na državnim institucijama ja sam trebao biti Srbin, nije on. Bio je koaliciji s tim Glavašem, a on je već pet godina neosuđena osoba, jednom smo se sreli. Mene isto zanima gdje su ljudi koji su bačeni u Dravu, ima tamo ljudi koji su bili duboko umočeni, ali im se trebalo suditi. Moram biti prema svima jednak. Ako Glavaš bude ponovno osuđen, morat ću nastaviti ono što je započeo Josipović", rekao je Milanović dodajući kako je s bivšim predsjednikom Josipovićem nekoliko puta "prijateljski" razgovao na tu temu.

"Razgovarali smo o tome što da napravim. Josipović mu je uzeo sva odlikovanja. Predsjednik ih može oduzeti, neovisno o tome je li ih on dao ili netko drugi. Ja ne bih išao tako daleko, ali Josipović je to napravio to je bio njegov stav i napravio je to s nekakvim pravom. Nije prekršio zakon, a to što piše Pupovac i par divljaka, uopće me ne zanima. Glavaš je hrvatski građanin, obratio se, razgovaralo se o tome, što nije jasno", poručuje Milanović.

O pobjedi Tomaševića: "To je velika stvar"

Ponovno se vratio na lokalne izbore i rekao kako je u Splitu promjena, ali u Zagrebu je najveća.

"Vrlo liberalna promjena. Neke od njihovih ideja su eksperimentalne čak i za Kopenhagen, ali su našle svoje komunikatore“, rekao je o platformi Možemo i zeleno-lijevoj koaliciji.

Na opasku da u nekim sredinama mladi preuzimaju vlast, Milanović je ocijenio kako to nije neobično.

"Bitno je da ljudi imaju neko iskustvo. Čovjek koji je 20 godina bio na čelu Zagreba u svoj životopis nije stavio ništa, dok nije postao gradonačelnik. Sada je pokojni. Ovaj čovjek je dobio izbore direktno i to je velika stvar", rekao je govoreći o pobjedi Tomislava Tomaševića.