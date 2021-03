Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro bit će kandidat te stranke za gradonačelnika Zagreba na predstojećim lokalnim izborima.

Miroslav Škoro predstavio je kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika.

"Došao sam ovdje reći svima da ističem svoju kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, glavnog grada hrvatske domovine. Rođen sam u slavonskoj ravnici, u Osijeku, dijete sam dvoje običnih, priprostih, poštenih ljudi iz dalmatinske zagore, Imotske krajine. U Zagrebu živim više od četvrt stoljeća. Ovdje sam odgojio dvoje prekrasne djece i podignuo svoj dom", rekao je Škoro.

"U 58. godini života sam čovjek koji je spreman odgovoriti na izazove koji su pred nama. Dokazao sam da iz ničega mogu napraviti nešto za razliku od onih koji od nečega ne naprave ništa. Boje se svojeg neznanja pa onda napadaju mene. Ja im poručujem da ne odustajem niti ih se bojim", dodao je Škoro.

"Svjestan sam da nisam savršen i da ne znam sve. No, nije me strah pametnijih i sposobnijih od mene i sam naučio kako ih okupiti u kvalitetan tim. Pri tom neće biti važna stranačka iskaznica, nego sposobnost, pamet i predanost poslu koji će obavljati. Mene ne može nitko kupiti, zastrašiti niti ucijeniti jer sam u životu stvorio dovoljno da sam neovisan", istaknuo je Škoro.

"Grad ima puno problema"

"Istina je da naš grad ima puno problema, ali ja se problema ne bojim i njih treba rješavati s voljom, snagom i hrabrošću. Svoju kampanju temeljit ću na projektima i na budućnosti, a ne na strahu i mlaćenju drugih", istaknuo je Škoro i dodao da će popraviti sve ono što ne valja u Zagrebu.

"Svi ljudi koji odgovorno i pošteno rade svoj posao, nastavit će raditi taj posao", istaknuo je Škoro. Navodi da će vratiti dugove Grada Zagreba i popraviti financijsku situaciju.

"Zagreb će popraviti svoju komunalnu i prometnu infrastrukturu, provest će zakon o obnovi potresom pogođenih objekata, Zagreb će nastaviti biti lider u socijalnoj politici i bolje će iskorištavati europske fondove, gradsku upravu i imovinu", dodao je Škoro.

Obećao besplatne vrtiće, novu bolnicu u stadion

"Jamčim vam da će Zagreb od jeseni imati besplatne vrtiće, bolje ćemo gospodariti otpadom i zatvorit ćemo Jakuševac. Pokrenut ćemo izgradnju nove bolnice i nacionalnog nogometnog stadiona na kojem će igrati naš Dinamo i reprezentacija", kazao je Škoro.

"Mogu obećati da ćemo mu dati ime onako kako budu htjeli Zagrepčani. Možda bi se trebao zvati po Zlatku Cici Kranjčaru", istaknuo je Škoro.

Ispričao se svima koje je povrijedio

"Mislim da je red, iako nije običaj - želim se s ovoga mjesta ispričati svima ako sam ih na bilo koji način svojim djelovanjem povrijedio. Ispričavam se svojoj obitelji, posebno supruzi, koji će biti još jednom predmetom napada i vučeni kroz blato", rekao je Škoro.

Na pitanje novinara je li došao izgubiti još jedne izbore odgovorio je: "Očito me niste slušali. Ja ne gledam to tako. Ako je HDZ u stanju ići na sedmi poraz u ovom gradu, ako je SDP izgubio troje parlamentarnih izbora, onda ja imam pravo izaći van, kao lider Domovinskog pokreta pred Zagrepčane i zatražiti ih da vodim ovaj grad jer ja znam kako to napraviti".

Može koalirati sa svima uz jedan uvjet

Smatra da je najbitnije preuzeti kontrolu nad gradskim financijama. "Financije su najvažnija stvar. Trebamo zadržati onaj dio koje se tiču socijalne politike, a onda vidjeti što se još može napraviti. Besplatni vrtići su najvažnija stvar u gradu", kazao je Škoro.

"Razmatrali smo i smanjenje prireza u Zagrebu, bavimo se financijskom politikom. Ja znam što znači isplatiti plaću, platiti doprinose i živjeti od svojeg rada. Moj proračun kaže da se prirez može smanjiti i do tri posto i da bi to proračun mogao podnijeti. Uštede se mogu napraviti na više mjesta", rekao je Škoro.

"225 uredničkih ureda koji su na paušalu Grada Zagreba, uz pravnu službu u Gradu, e to moramo provjeriti", istaknuo je Škoro.

Navodi da može koalirati sa svima. "Jedini je uvjet da nema trgovine i da nema ucjene", istaknuo je Škoro. "Mi ćemo ući u drugi krug, a onda tkogod bude sa mnom u drugom krugu - taj će izgubiti", rekao je Škoro.

Navodi da se zaposleni u Gradu Zagrebu, ako rade dobro svoj posao, ne moraju bojati za svoj posao.

HDZ-ovog kandidata Filipovića prozvao je "Trnoružicom koji se sada probudio i dijeli lekcije nakon četiri godine".

Kandidaturu ranije potvrdili i iz Domovinskog pokreta

Iz Domovinskog pokreta u petak su i službeno potvrdili da će se Miroslav Škoro kandidirati na lokalnim izborima.

Utrka za Zagreb prožeta niskim udarcima: ''Škoro tek nakon što se osobno uvjerio da je pokojni gradonačelnik pokopan, najavljuje svoju kandidaturu''

O mogućoj kandidaturi Miroslava Škore govori se već danima. Neslužbena informacija o tome pojavila se u srijedu, na dan kada je pokopan Milan Bandić.

Stigla službena potvrda: Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro ulazi u utrku za gradonačelnika Zagreba

Sam Miroslav Škoro bio je na posljednjem ispraćaju pokojnog zagrebačkog gradonačelnika, no tada kandidaturu nije želio komentirati.