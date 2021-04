Kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba Miroslav Škoro u subotu je održao politički skup u Sesvetama.

Za vrijeme skupa reagirao je ravnatelj Srednje škole Jelkovec Marko Kovačević koji tvrdi da je skup održan na vanjskim terenima škole te da je o skupu obavijestio policiju.

Naime, kako se navodi u njegovoj Prijavi neovlaštenog korištenja školskog igrališta u političke svrhe, skup je održan "na vanjskim terenima Srednje škole Jelkovec". U školi za takvo što, ističu, nisu dali dopuštenje.

"Smatramo takvo ponašanje nedopustivim i želimo se jasno ograditi od istoga", poručili su iz škole u prijavi.

Reagirao Gradski ured za obrazovanje

Reagirao je i zagrebački Gradski ured za obrazovanje. Priopćenje pročelnika ureda Ivice Lovrića prenosimo u cijelosti.

"Nastavno na obavijest Srednje škole Jelkovec upućenu Gradskom uredu za obrazovanje o održavanju neovlaštene političke aktivnosti u dvorištu i vanjskim terenima Škole od strane saborskog zastupnika i kandidata za gradonačelnika Grada Zagreba, g. Miroslava Škore, članova i simpatizera njegove stranke, i to bez prethodnog obavještavanja ili suglasnosti vodstva Škole, ovim putem apeliramo na g. Škoru i sve kandidate i kandidatkinje na predstojećim lokalnim izborima, političare, članove, simpatizere i aktiviste političkih stranaka da konferencije za medije, okupljanja i druge stranačke aktivnosti ne održavaju u prostorima, bilo vanjskim, bilo unutarnjim, škola i vrtića Grada Zagreba", navodi se u priopćenju.

"Neovlašteni ulazak, uzurpiranje školskih prostora i održavanje stranačkih i sličnih aktivnosti u prostorima odgojno-obrazovnih ustanova samo po sebi predstavlja kršenje niza pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske, međutim, podsjećamo također da su sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021 Ministarstva znanosti i obrazovanja i HZJZ-a s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti djece, učenika i zaposlenika škola i vrtića svim neovlaštenim osobama do daljnjeg zabranjeni svi posjeti i ulasci u odgojno-obrazovne ustanove na razini Republike Hrvatske, pri čemu je, kako u unutarnjim prostorima ustanove, tako i u dvorišnom prostoru, 'neophodno osigurati dolazak što manjeg broja osoba'", dodaje se u priopćenju.

"Održavanjem okupljanja uz prisustvo nekoliko desetaka osoba u dvorištu Srednje škole Jelkovec bezobzirno se krše epidemiološke mjere u odgojno-obrazovnim ustanovama te ugrožava zdravlje i sigurnost naših učenika i sugrađana s ciljem osobne i političke samopromocije g. Škore ususret nadolazećim lokalnim izborima. Štoviše, u trenutku kad se zbog svakodnevnog povećanja broja zaraženih osoba učenici ne mogu vratiti u škole, već su primorani nastavu pratiti na daljinu, održavanje ovakvog okupljanja u dvorištu jedne odgojno-obrazovne ustanove držimo posebno nedopustivim i skandaloznim!", navodi se.

"Još jednom apeliramo na g. Škoru i predstavnike političkih stranaka da s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti djece i učenika unutarnje i vanjske prostore odgojno-obrazovnih objekata, djecu i učenike ne zlorabe u svrhu samopromocije. Sve nadležne institucije ovim putem pozivamo da poduzmu sve potrebne aktivnosti s ciljem zaštite djece i učenika", zaključuje se u priopćenju iz Gradskog ureda za obrazovanje.

Komentar Škorine PR službe

Marja Čolak, voditeljica PR službe Miroslava Škore na upit o ovoj temi tvrdi da Škoro u subotu nije bio kod Srednje škole Jelkovec.

"Miroslav Škoro u subotu nije bio kod Srednje škole Jelkovec, bio je na druženju s članstvom na Trgu Dragutina Domjanića u Sesvetama i potom je otišao na intervju u Gračane", tvrdi Čolak.

Škoro komentirao na Facebooku

Miroslav Škoro komentirao je cijelu priču na društvenim mrežama. Tvrdi da se radi o "navlakuši" pročelnika Lovrića.

"Čitam maloprije nategnut redakcijski tekst (to znači da nema autora) po kojem netko ima priviđenja ili jako bujnu maštu. Naime, pročelnik Lovrić u odlasku šalje neki dopis, a redakcija JL objavljuje sliku dva moja promidžbena vozila koja su parkirana izvan dvorišta osnovne škole u Jelkovcu. Optužuju me da uzurpiram gradsko zemljište i mole me da ga napustim. Poštovani pročelniče i štovana redakcijo, danas na tom igralištu nisam bio. Istina je da sam se družio s građanima i članovima DP-a u 11h na Trgu Dragutina Domjanića 6, a u 12,30h sam već bio u Gračanima i davao intervju. Ako pročelnik Lovrić, želi sudjelovati u kampanji šireći neistine o meni, onda bi to mogao na drugi način. Kad toliko ističe navodnu brigu o zagrebačkoj djeci, bilo bi mu bolje da pojasni javnosti zbog čega se tu djecu već godinama truje cajkama s radijske postaje za čije se obilato financiranje pobrinula upravo njegova VD šefica i kandidatkinja, gospođa Jelena Pavičić Vukičević. Žao mi je što su neke redakcije nasjele na ovu navlakušu pročelnika Lovrića koji je dio onoga što u Zagrebu ne valja i što ćemo promijeniti u hrvatskom glavnom gradu", napisao je Miroslav Škoro na Facebooku.