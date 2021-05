U posljednjem sučeljavanju uoči drugog kruga lokalnih izbora Tomislav Tomašević pozvao je Miroslava Škoru da vrati stan koji je kupio na temelju povlaštenog kredita.

Kandidati za gradonačelnika Zagreba žestoko su se sučelili na Novoj TV uoči drugog kruga lokalnih izbora.

Mislavu Bagi su Tomislav Tomašević (Možemo!) i Miroslav Škoro (Domovinski pokret) odgovarali na brojna pitanja, a među i njima na ono po čemu ih Zagrepčani pamtiti.

Obojica su istaknuli da će ostati upamćeni po transparentnoj vlasti, a na tom je pitanju među njima zaiskrilo.

''Meni dosad još uvijek nisu ništa našli, iako uporno traže, bilo kakvu situaciju u kojoj sam se na bilo koji način okoristio'', kazao je Škoro na što mu je Tomašević ubrzo odgovorio.

''Kako nisu? Pa državna revizija je pronašla da ste otpremninu iz Orfeja dobili nezakonito, i to 350.000 kuna. Isto tako, imali ste povlašteni kredit s 2,5 posto kamate, dok su kamate bile veće od 10 posto za stanove, a niste niti bili zaposlenik HRT-a, jedna od tri osobe koja dobiva takav kredit. A niste imali na to pravo'', kaže Tomašević. Škoro je uzvratio da je on kredit dobio kao i svaki drugi zaposlenik HRT-a te da ga je u roku od dvije godine vratio.

Ronjenje na Tenerifima

Kaže i da mu se nitko nije javio nakon nalaza državne revizije. ''Kada državna revizija nešto utvrdi, onda državna tijela moraju djelovati. Nitko se nikada nije javio i pitao me bilo što'', tvrdi Škoro.

Tomašević ga je na to pozvao da – vrati stan. ''Evo, ja vas pozivam da vratite 350.000 kuna. Ako je državna revizija utvrdila da je to nezakonito, zašto ne vratite taj novac?'', rekao je Tomašević i dodao da je on pozvao sve institucije da pregledaju njegove nekretnine i račune.

A o njegovoj se plaći govorilo i na sučeljavanju. Nakon što je Tomašević kazao da je ona u Zelenoj akciji iznosila 6700 kuna, Škoro mu je rekao kako to nije točno.

''To nije istina, ne možete s takvom plaćom roniti po Tenerifima'', odgovorio je Škoro.