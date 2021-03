Epidemiološka slika nacije, kako uvjeravaju vladajući, neće biti presudna za lokalne izbore. Održat će se kako je i planirano 16. svibnja, bez odgode. Provjerili smo u kojoj su fazi pripreme i kako će se ovaj put moći glasovati.

U Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) sve ide po planu. Obrasci su spremni, čekaju se samo upute epidemiologa o tome kako prikupiti potpise, organizirati skupove i rad biračkih odbora.

''To će biti sličan okvir, osim što će biti malo detaljnije napisan okvir s obzirom na to da se primaju kandidature na 576 mjesta. A onaj dio oko samog glasanja ljudi u samoizolaciji i izolaciji, to će biti isto kao na parlamentarnim izborima prošlo ljeto'', objašnjava Slaven Hojski iz DIP-a.

Obvezne maske, vlastite olovke...

Dezinfekcijska sredstva bit će obvezna, kao i maske, vlastite kemijske olovke, prozračivanje prostorija, razmak od najmanje metar i pol.

Posljednji put birali smo prošlog ljeta. Zaraženih je bilo manje, a premijer je dva mjeseca prije izbora slavodobitno objavio: ''Hrvatska je pobijedila COVID-19, ova Vlada je pobijedila COVID-19''.

Dodatni problemi na Banovini

Godinu dana poslije – korona je i dalje tu, ali i posljedice potresa. U Sisačko-moslavačkoj županiji 24 biračka mjesta nisu u funkciji.

''Na sva ta 24 biračka mjesta išli bi šatori Civilne zaštite s agregatima, strujom vodom, svime onime što je potrebno za rad biračkog odbora. Naravno, i klupe za naše birače, paravani'', kaže Hojski.

Vlada izbore mora raspisati do 15. travnja. Oporba se pita je li zbog pandemije moguća odgoda.

''Odrastao sam u Americi. Tamo su izbori prvi utorak u jedanaestom mjesecu. Nažalost, živimo u Hrvatskoj gdje se i ta stvar može određivati po volji vladajućih'', rekao je Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

HDZ bocnuo oporbu: "Zazivanje odgode izbora govori o rasulu u redovima oporbe. Vidimo se 16. svibnja"

SDP traži što prije jasne upute, a premijer je bez tih detalja. Njih propisuju epidemiolozi, ali poručuje – odgode izbora nema. ''Krivo, loše, nepotpuno, špekulacije, bacanje tema u eter. Nešto nalik na Hajdaševih 400.000 nezaposlenih u eter i deseci tisuća zaraženih u prosincu'', odgovorio je Plenković.

Zbog sve gore epidemiološke situacije, Italija i Finska otkazale su lokalne izbore koji su se trebali održati na proljeće.

Iz DIP-a podsjećaju da se na lokalnim izborima glasuje samo u mjestu prebivališta, a to će, poručuju iz HDZ-a, biti treće nedjelje u svibnju.

