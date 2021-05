Već je krenula bitka za pobjedu u drugom krugu u četiri najveća grada, a vidjet ćemo sada i kako izgleda demografska struktura glasača svih kandidata u projekciji drugog kruga prema izlaznim anketama Ipsosa. Kojeg su profila glasači u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku?

Krenut ćemo s glavnim gradom - pogledajmo kakav je profil birača Tomislava Tomaševića i Miroslava Škore.

Što se Tomaševića tiče, vidimo da među njegovim biračima dominiraju žene - kojih je 52 posto. Prilično ih je više u odnosu na muškarce koji su mu dali glas - njih je 35,4 posto.

Kod Miroslava Škore situacija je sljedeća. Njemu većim dijelom povjerenje daju muškarci. Njih je 45 posto.

Žena je kod Škore nešto manje 41,4 posto. Treba reći da je oko 13 posto birača odbilo reći svoje demografske podatke.

Kada pogledamo godine, odnosno dobnu strukturu, iako je kod Miroslava Škore najviše prisutna skupina od 45 do 59 godina, zanimljivo je izdvojiti i postotak mladih od 18 do 29 godina, koji su u strukturi njegovih birača zastupljeniji nego što je to slučaj kod Tomislava Tomaševića.

Kod Tomaševića je, pak, najviše onih koji bi mu dali glas u drugom krugu od 30 do 44 godine.

Glasači u Splitu

U Splitu, kada zanemarimo nešto viši broj onih koji ne žele dati demografske podatke, Ivica Puljak ima više žena u strukturi birača, ali i onih starijih od 60 godina.

Žena je vidimo gotovo 50 posto, a muškaraca gotovo 40 posto. Birači od 30 do 59 godina praktički čine polovicu birača koji bi ga zaokružili i u drugom krugu.

Njegov konkurent Vice Mihanović također ima izraženu podršku žena - više od 46 posto. Kod njega također možemo vidjeti da odskaču birači od 45 do 59 godina.

Profili u Rijeci i Osijeku

Zanimljivo je vidjeti da u Rijeci oba kandidata mogu računati na snažnu podršku žena. Žene prevladavaju u profilu i jednog i drugog kandidata. Kod Filipovića čak 53 posto žena, a kod Štimca njih 50 posto.

Ono je specifično za Rijeku jest velika razlika u dobi. Davor Štimac u strukturi ima značajno mlađe birače od Filipovića.

I u Osijeku će žene biti važne. Bitka je neizvjesna. Kod Radića za nijansu prevladavaju žene - 51 posto, kod Mlinarevića je njih 50,5. Osim što je u Osijeku najmanji udio onih koji ne žele reći svoje podatke, profili birača obojice kandidata zapravo su vrlo slični. Iako su svi kandidati muškarci, morat će se itekako posvetiti ženama ako žele pobjedu za 12 dana.



Ankete je provela agencija Ipsos na uzorku od 16.000 ispitanika u četiri grada s maksimalnom statističkom pogreškom +/- 1 cijelo 5 posto.

