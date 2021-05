Premijer Andrej Plenković obratio se kao predjednik HDZ-a na kraju drugog kruga lokalnih izbora. Čestitao je svima koji su osvojili glasove građana na izborima i istaknuo kako je HDZ apsolutni pobjednik izbora.

''Želim čestitati svima koji su dobili povjerenje građana. Želim istaknuti kako je HDZ apsolutni, kolosalni pobjednik izbora'', rekao je Andrej Plenković.

''Zadovoljstvo mi je obratiti se hrvatskoj javnosti i čestitati svima koji su dobili povjerenje birača za obnašanje važnih dužnosti'', rekao je Plenković i zahvalio svima koji su izašli na izbore.

Istaknuo je nakon toga kako je HDZ pobjednik ovih izbora. ''Želim iskazati jedinstven stav cijelog vodstva HDZ-a, a to je da je HDZ apsolutni, rekao bih kolosalni pobjednik ovih izbora. Mi smo osvojili 15 od 20 hrvatskih županija, što se nije dogodilo dosad u povijesti.''

Istaknuo je kako ga žalosti što nisu pobijedili i zadržali kontinuitet u Šibensko-kninskoj županiji. ''Napravit ćemo analizu oko toga'', rekao je.

''Od šest najvećih gradova, HDZ je dobio u tri, nažalost nismo pobijedili u Splitu, ali smo prvi put otkad je hrvatske demokracije pobijedili u Osijeku. U Splitu mi je doista žao što Vice Mihanović nije nastavio kontinuitet politike Andra Krstulovića Opare. Mislim da je to šteta. Mislim da će ostati teška ljaga na ovim izborima, da je izabran čovjek koji je javno obznanio da je anisemit. To je sramota. Od zamjenika očekujem da odmah napusti to mjesto, a od Puljka da se što prije javno ogradi od takvih poruka'', zaključio je Plenković.

Podsjetimo, u Zagrebu je pobijedio Tomislav Tomašević, u Splitu Ivica Puljak, u Osijeku Ivan Radić, a u Rijeci Marko Filipović.