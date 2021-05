Šostar je govorio o cijepljenju u Zagrebu, epidemiološkim mjerama koje bi trebalo popustiti od prvog lipnja i o očekivanjima u nadolazećim ljetnim mjesecima.

Sa Zvonimirom Šostarom, ravnateljem Nastavnog zavoda ''Dr. Andrija Štampar'' o epidemiološkoj situaciji i cijepljenju razgovarala je Valentina Baus.

Šostar vjeruje da će Hrvatska dostići 55 posto procijepljenosti, kao što je premijer Plenković najavljivao. Zagreb je predvodnik u Hrvatskoj po broju cijepljenih. Na dan se može cijepiti do 11.000 ljudi, no trenutno se dnevno cijepi oko 6500 do 7000 ljudi.

Također, dodao je da građani ne bi trebali odbijati cijepljenje Modernom, zato što je vrlo slična Pfizeru. ''Prema Moderni su bili malo skeptični. Vidjeli smo to u subotu - od naručenih 2200 došlo je samo 800 naših sugrađana'', rekao je. U Zagrebu se cijepi Pfizerom i Modernom, trenutno nema drugih cjepiva.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji, ako se pad broja zaraženih nastavi, može se očekivati ublažavanje mjera. ''Mislim da bi to trebalo biti, sasvim sigurno, gospodarska, kulturna i slična događanja, prvenstveno na otvorenom. Mislim da će, ako se trend nastavi, otvoriti restorani, da će se moći sjediti unutra, naravno, uz primjereni razmak'', otkrio je.

''Ako se nastavi ovaj trend procjepljivanja onda vjerujem da ćemo se polako, već i na ljeto, a pogotovo na jesen vratiti onom životu kojim smo navikli živjeti, a to znači bez maski, bez zatvaranja, da ćemo se moći normalno družiti i normalno živjeti'', zaključio je.

