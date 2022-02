Od tri milijuna COVID testova namijenjenih za testiranje školske djece, milijun je stigao. Od jutros su ih dijelili po hrvatskim školama, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji raspodjelu su preuzeli - vatrogasci! Više detalja donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, pojasnila je pak reporterki Martini Bolšec Oblak kako će izgledati testiranje učenika.

Neke škole čekaju testove, ali ravnatelji su jutros dobili i upute za provedbu samotestiranja. U zagrebačkoj Upravnoj školi bila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak, koja je rekla kako se očekuje da će većina od 450.000 učenika do ponedjeljka dobiti testove, a škole same mogu odabrati dan u tjednu kada će se testirati.

Bolšec Oblak razgovarala je sa Suzanom Hitrec, predsjednicom Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Hitrec je kazala kako oni još nisu dobili testove, ali im je iz Grada Zagreba najavljeno da će u petak ići po njih. Škole ih same preuzimaju, a podijelit će ih u petak, odnosno u ponedjeljak. Na pitanje hoće li testirati učenike u školi, rekla je da postoji teoretska mogućnost, ali "većina škola to neće učiniti jer za to nemaju uvjete, eventualno medicinske škole".

Istaknula je kako su dobili izjavu o testiranju koju su neki dan podijelili roditeljima, stavili na mrežne stranice i poslali mailom, i koju će moći potpisati ako odbijaju testiranje. "Ako nam ne vrate ovu izjavu, a učenici ili roditelji ne žele preuzeti testove, također ćemo računati da su to djeca koja se ne testiraju i koja će u slučaju kontakta s pozitivnom osobom ići u samoizolaciju."

Na pitanje kako će znati da im netko nije lagao da je testirao dijete, kazala je kako idu na povjerenje. "Pretpostavljamo da će onaj koji je uzeo testove i obaviti testiranje. Ne očekujemo neki veći otpor, osobito zbog toga što je mjera dobrovoljna, svatko bira hoće li se ukloniti ovom modelu ukidanja samoizolacije koji vraća sve zdrave učenike u školske klupe."

Za one učenike koji ostanu u samoizolaciji jer se nisu testirali nastava će se organizirati jednako kao i dosada, online će se uključivati u nastavu uživo.

Reporterka Bolšec Oblak za kraj je dodala i da su iz Ministarstva potvrdili da će se ovakvo redovno tjedno testiranje provoditi mjesec dana. Idući mjesec provodit će se samo po potrebi, dakle u razredima u kojima bude zaraženo dijete, a nakon toga očekuje se da će se ovo testiranje prestati provoditi.

Splitski vatrogasci dijele COVID testove

Splitski vatrogasci jutros su uredno radili svoj posao, pa i vatrogasnu vježbu. Ali paralelno su odrađivali i raspodjelu korona testova za sve škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Vatrogasci su temeljna operativna snaga u sustavu civilne zaštite i evo, testove treba podijeliti nekom brzom dinamikom. Od stožera smo dobili nalog da to riješimo", rekao je Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik.

Splitski vatrogasci od sinoć su angažirani na raspodjeli testova. Trebalo je sve kutije raspakirati, prebrojiti i podijeliti za svaku pojedinu školu. Ukupno je za županiju stiglo 107 tisuća testova.

"Evo, nosimo za osnovne i srednje škole na području Grada Trogira i općina Okrug, Seget i Marina", rekao je Marin Buble, zamjenik zapovjednika JVP-a Trogir.

U cijelu Hrvatsku već je stiglo milijun testova, očekuje se još dva milijuna. Svaki učenik dobit će po dva testa. U splitskoj školi Dobri dijelit će ih učenicima u petak.

"Znači ako se učenici testiraju, ako su svi ti ostali negativni, onda samo onaj učenik koji je pozitivan ide u samoizolaciju. Roditelji će dobiti izjavu, a ako odbijaju, onda ta djeca neće dobivati testove", rekla je ravnateljica škole Mirjana Dodig.

Ali u slučaju da je bilo tko iz razreda pozitivan, djeca koja se neće testirati moraju ostati kod kuće.

U međuvremenu, interes za cijepljenje djece je minimalan. A ni cijepljenje odraslih ne ide bolje. Uskoro se zatvara za cijepljenje splitska Spalladium Arena.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr