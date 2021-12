MOST je prikupio 400.000 potpisa za referendum kojim želi ukinuti COVID potvrde. Čelnici te stranke izvijestili su kako će 24. siječnja predati potpise Saboru, a vjeruju kako neće biti pokušaja da se referendum spriječi. Istodobno su zatražili neovisno povjerenstvo koje bi nadziralo valjanost potpisa.

Saborski zastupnik MOST-a Marin Miletić u četvrtak je kazao kako se trese od radosti i uzbuđenja, jer su u prosincu, u zimskim uvjetima, skoro sami protiv svih skupili 400.000 potpisa.



Njegov stranački kolega Nikola Grmoja poručio je volonterima koji su sudjelovali u prikupljanju potpisa te svim građanima RH koji su ih podržali da mogu mirno proslaviti Božić.

"Mi referendum imamo, ako kojim slučajem, nekakvim makinacijama oni budu nastojali taj referendum zaustaviti, ovi na vlasti, ja im to nikako ne bih preporučio", rekao je Grmoja.

A i prve reakcije vlasti i oporbe su očekivane.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković naglasio je kako je sve ok kad god oni budu spremni: "Ono što je samo bitno, ja tu još jednom želim naglastiti, prvo cijela ta inicijativa, poštujući sve naše građane, koji su dali svoje potpise je u supstanci besmislena, dakle ona ništa neće promijeniti u načinu kako se upravlja krizom korone".



Na pitanje misli li da će HDZ pustiti da to prođe ili će napraviti sve da do referenduma ne dođe, saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić kazala je kako će sigurno napraviti sve što mogu da ne dođe do referenduma što je po njoj potpuno pogrešno.

"Sko imaju imalo političke mudrosti dozvolit će da postoji povjerenstvo za provjeru potpisa koje će se sastojati i od predstavnika referendumske inicijative i od predstavnika oporbe, ali isto tako smatram da treba uklkučiti Državno izbvorno povjerenstvo (DIP) jer je pitanje provedbe rerendumskih izbora u njihovoj nadležnosti", pojasnila je Benčić.

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk kazao je kako ide redovna procedura. Ako ide na Ustavni i sud, ako bi teoretski došlo do referenduma, onda negdje na proljeće. Njegova je procjena da do referenduma neće doći, da će ako se pokaže da je ispravan broj potpisa dovoljan - da će Sabor sam izmijeniti Ustav za prvo pitanje, a da će drugo pitanje pasti na Ustavnom sudu.

