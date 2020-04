Vikendi i praznici najkritičnije su vrijeme za nasilje u obitelji, a sada tomu možemo dodati i vrijeme socijalne izolacije.

Žrtve nasilja svakog su dana zatočene sa svojim nasilnicima, a prilika za poziv u pomoć - manje je nego ikad. Za većinu ljudi socijalna izolacija je preporuka i obveza. Za žrtve nasilja u obitelji to je socijalna zamka.

"Ona ostaje po uputi nadležnih tijela iza zatvorenih vrata sa svojim počiniteljem koji može raditi što poželi. Oduzeti mobitel, utjecati na to gdje će ona sjediti, što će raditi, od jutra do večeri", kazala je Željka Barić iz zagrebačkog Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja Duga.

No podaci policije kažu da broj prijava nije veći nego inače. "Ako vi nemate mogućnost izaći van, ako ne odlazite normalno na posao niti se krećete u okviru svojih socijalnih kontakata, onda je manja šansa i mogućnost žrtve da prijavi preživljeno nasilje i da reagira", objašnjava Maja Mamula iz Ženske sobe. "Vjerujem da će se tek smirivanjem situacije vezane za koronu dogoditi eksplozija prijava", dodaje.

Ministar Božinović najavljuje sastanak s udrugama, a Ministarstvo za demografiju izdalo je posebne upute. U njima stoji da će Centar za socijalnu skrb žrtvama nasilja osigurati žuran smještaj,

da unatoč pandemiji, kada je ugrožen život i sigurnost korisnika, smještaj ne mogu odbiti i da su pružatelji dužni osigurati uvjete izolacije.

Brojna skloništa bez uvjeta za samoizolaciju

No želje su jedno, a realnost drugo. "Tvrdim da uvjete za samoizolaciju ima sedam do osam skloništa. Manje od pola. Problem je što skloništa ionako nisu dobro niti kapacitirana niti opremljena, sada nam sve to dolazi na naplatu", navodi Barić.

Zato udruge traže automatsko testiranje žrtava prije ulaska u sklonište. "Ja nisam medicinska struka, ali puno sam razgovarala s kolegom Berošem. Vama se test može pokazati negativan, a već drugi dan ujutro možete biti pozitivni. Jako je bitno osigurati prostor za izolaciju", smatra ministrica za demografiju Vesna Bedeković.

No pitanje je kako to izvesti u sustavu koji nije potpuno funkcionalan ni u normalnim uvjetima? Splitska udruga Domine traži pomoć građana - mole sve koji imaju slobodne apartmane i stanove da im se jave kako bi ženama i djeci, žrtvama nasilja, pružili prvu pomoć.

