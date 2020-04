U prvom zoom intervjuu na DNEVNIK.hr-u gošća je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić. Odgovorila je na pitanje trebaju li djeca u vrtiće i škole, a pitali smo ju i ono što ste mislili da nećemo.

Od ponedjeljka počinje popuštanje mjera uvedenih zbog suzbijanja pandemije koronavirusa. Neki su jedva dočekali, drugi kažu da je prerano.

Je li odluka o popuštanju mjera donesena u pravo vrijeme?

U redu je da se počne s popuštanjem mjera u fazama, ali to što će nešto biti dopušteno, to ne znači da sve moramo iskoristiti.

Brojna smo pitanja prikupili tijekom dana preko društvenih mreža. Najavljen je bio ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, ali je imao neodgodive obveze. Naše čitatelje najviše zanima trebaju li djecu slati u vrtiće i škole jer ne žele preuzeti odgovornost.

Hoće li preporuka Stožera biti da djeca idu u škole s obzirom na to da najmanji ne znaju što znači držati razmak i koliko je to - dva metra?

''Za djecu s kroničnim bolestima ili djecu čiji su roditelji kronični bolesnici ili ako imaju starije bolesne ukućane nije najpametnije da idu u kolektive'', objasnila je doktorica.

Profesorica Markotić rekla je da se serološka testiranja već provode u Infektivnoj klinici, potom će testirati korisnike domova za starije, a onda određeni uzorak i u općoj populaciji.

Alemka Markotić Foto: Screenshot

Na cijeli niz pitanja koja smo dobili poput kada će se otvoriti autoškole, fitnes centri, teretane, ili što je s vjenčanjima planiranima za jesen, profesorica Markotić je odgovorila da sve ovisi o epidemiološkoj situaciji. ''Oni koji su najasen nešto planirali mogu imati sreću da im se to i omogući. Nažalost, neke će stvari ljudi sami morati procijeniti'', rekla je i dodala da je dugoriočno jako teško prognozirati. ''To je kao da me pitate kakvo će vrijeme biti u rujnu u Hrvatskoj'', slikovito je opisala.

Je li već isplanirala koju će od ''relaksiranih mjera'' iskoristiti?

Ključno pitanje koje nam je poslala jedna čitateljica, a zapravo sve zanima jest – ''Kada će sve opet biti normalno?''. Markotić kaže da je to prekrasno pitanje na koje bismo svi htjeli čuti taj odgovor i nema nikoga na svijetu tko odgovor može dati. ''Hrvatska je na dobrom putu prema tom odgovoru, ali ne može samo nama biti dobro, a ostatku svijeta ne'', poručila je.

Dobili smo i niz pitanja koja počinju sa ''znamo da nećete to pitati'', pa smo ih odlučili demantirati