Znanstveni savjet Vlade raspravlja u Banskim dvorima o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

Znanstveni savjet Vlade iznosi svoje stavove o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj. Danas su se sastali prvi puta nakon potpisivanja apela 26 znanstvenika, među kojima je i 5 članova Znanstvenog savjeta Vlade.

Nakon sastanka, najavljena je izjava za medije.

Premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici Vlade apelirao je na građane da se odgode sva druženja unatoč blagdanima.

U srijedu je pak izjavio da se još uvijek raspravlja o eventualnom ponovnom uvođenju propusnica za kretanje između županija, o tome koliko bi one pridonijele smanjenju kretanja građana i time onemogućile daljnju dinamiku širenja zaraze.

Sutra će, rekao je, biti sastanak Znanstvenog savjeta, "kako bi se dobila šira slika što se može još učiniti kako bi se dinamika širenja zaraze smanjila", rekao je premijer.

Hoće li se trenutačne mjere produljiti i hoće li se uvesti još stroža ograničenja, pa i propusnice, znat će se u petak.

Nagađa se da bi se propusnice mogle uvesti od idućeg utorka te da će se uvesti zabrana okupljanja osoba iz više od dva kućanstva. Mjere bi navodno vrijedile do 8. siječnja.

Zavrzlama i nastavak suradnje

Nakon što je predstojnik ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić razgovarao s članovima Znanstvenog savjeta, razriješila se zavrzlama oko njihove daljnje suradnje.

Dio članova Znanstvenog savjeta Vlade - Nenad Ban, Branko Kolarić, Andreja Ambriović Ristov, Igor Rudan i Petra Klepac razgovarali su s predstojnikom ureda predsjednika Vlade, Zvonimirom Frkom-Petešićem i odlučili nastaviti suradnju.

Naime, ranije se pojavila informacija da su oni izbačeni iz Savjeta, no iz Vlade su to demantirali, a Frka-Petešić prije više od tjedan dana posuo se pepelom i izjavio kako je i on pridonio nesporazumu.

Naime, Igor Rudan, Nenad Ban, Petra Klepac, Branko Kolarić i Andreja Ambriović Ristov neki su od supotpisnika otvorenog pisma 21 znanstvenika koji su kritizirali rad sadašnje mjere i odgovor Vlade na epidemiju.

Nakon toga dobili su zahvalu na suradnji, no iz Vlade su demantirali da to znači prestanak suradnje. Iz Vlade je potom poručeno da će i dalje raditi zajedno.