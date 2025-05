Jedna policajka nije znala tko je Damir Dekanić, kao ni da je bio potreban očevid, druga kaže da "propusta uvijek ima", a treći policajac ničega se ne sjeća. Sažetak je to današnjeg svjedočenja na suđenju bivšem vukovarsko-srijemskom županu zbog zataškavanja prometne nesreće prije tri godine, kada se, prema optužnici, službenim vozilom pijan zabio u parkirani automobil.

Bivša policajka, Marija Serezlija, koja je ranije priznala krivnju i nagodila se s Uskokom, danas je svjedočila u korist obrane.

"U jednom trenutku mi je prišao Damir Dekanić, pitao me je možemo li što dogovoriti na što sam mu ja rekla da se on nema šta sa mnom dogovarati, da će doći očevidna ekipa i da će oni napraviti očevid. Dok smo se Matej Rohaček i ja vozili dalje u autu on mi je tada rekao da je Damir Dekanić župan, što ja do tada nisam znala", kazala je Serezlija.

"Imate jedinog svjedoka koji je bio neposredno na licu mjesta i na kojem se temeljila cijela optužnica i sada se vidi da je optužnica neutemeljena", poručio je Davor Ćavar, Dekanićev odvjetnik.