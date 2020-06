Veliku buru na društvenim mrežama dignula je odluka većine hrvatskih rodilišta da se nakon mjesec i pol dana ponovo zabrani pratnja na porođaju. Uznemireni budući roditelji, ali i udruge ističu kako je pratnja potreba, a ne luksuz.

Malena Sia i njezini mama i tata zajedno su u bolnici. Do upoznavanja, odnosno porođaja, dijele ih dani. Od početka nije bilo sumnje, tata Ivan bit će uz Melani na porođaju. Ona kaže kako je to velika pomoć zbog smanjenja straha od poroda i koronavirusa. Tvdri, lakše je kad je netko poznat uz tebe, pogotovo kad je to tata djeteta.

No čini se kako će im planove pomrsiti korona. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u većini hrvatskih rodilišta pratnja na porođaju opet nije dopuštena. Iz Udruge RODA apeliraju da pratnja uz porođaj, ali i bolesno dijete, nije luksuz već potreba. Novo normalno i ples s virusom da, ali ne uz dvostruka mjerila.

„Mislim, možemo plesati, ali razumno, a ne da rodilje i djeca preuzmu ogroman teret na svojim leđima, a evo festivali su otvoreni, hoteli su otvoreni, nije fer“, naglasila je Daniela Drandić iz udruge RODA.

Otac bebe, Ivan Slunjski, ističe kako su on i supruga ionako svaki dan zajedno tako da njegova prisutnost na porodu nema nekog utjecaja. Svoj glas na društvenim mrežama dignuli su korona tate. Struka kaže, svi smo na istoj strani. „I mi isto tako jedva čekamo da možemo to omogućiti, svjesni koliko je to ženama važno jer vjerujte da je i nama lakše raditi u takvim okolnostima, zapravo, to odlično funkcionira“, uvjerava Gordan Zlopaša iz zagrebačkog KBC-a.

Zašto ne može funkcionirati kao na primjer u Austriji, Rodama nije jasno. Objašnjavaju kako osoba u pratnji mora proći epidemiološki upitnik, kako ne smije imati temperaturu te kako mora nositi zaštitnu opremu. Kad osoba jednom uđe u bolnički krug, više ne može izlaziti. Radi se o jednostavnim pravilima koja ništa ne koštaju i koja nije problem uvrstiti u proceduru.

Docent Zlopaša ističe, uvjeti u većini naših rodilišta nisu takvi da bi se uz pratnju mogle poštovati epidemiološke mjere. „Da mi imamo na taj način to riješeno, vjerujem da ne bi bilo problema za osobu na pratnji, međutim, u ovim uvjetima mi se moramo ipak držati ove odluke“.

A od bolnice do bolnice, kažu iz Rode, razlikuju se pravila o posjetima i boravku uz bolesno dijete. U zagrebačkoj Klaićevoj na odjelu kirurgije, pedijatrije i ortopedije posjete su uz stroge mjere moguće od 15 do 17 sati i to samo za jednog roditelja. „Tamo gdje su zbrinuti majka i djeca, rooming in, tamo je cijelo vrijeme majka ili jedan od roditelja uz dijete i nema drugih posjeta“, tvrdi pak ravnatelj bolnice Goran Roić.

Ravnatelj Roić ističe, sve pa i najstrože mjere tu su samo s jednim ciljem. Zaštite zdravlja malih pacijenata.

