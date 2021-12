Širenje omikrona produžilo je pandemiju koronavirusa na još jedan Božić, pa se Djed Božićnjak mora držati epidemioloških mjera, a obitelji uvesti restrikcije u svoja okupljanja.

Blagdanske šale o sobovima koji su postigli imunitet krda i o milijunima koji su za Božić sami u kući ove su godine možda već postale otrcane, no pojava omikrona, zaraznije varijante koronavirusa, znači da pandemija još nije gotova.

Drugu godinu zaredom rast broja novozaraženih poremetio je božićne planove od Sydneya do Seville.

U Betlehemu, gradu za koji kršćani vjeruju da je rodno mjesto Isusa Krista, hotelijeri koji su očekivali turiste ostali su razočarani. Nakon gotovo potpunog zatvaranja prošle godine granice Izraela ponovno su zatvorene.

Polnoćka za mali broj ljudi

Ove, kao i prošle godine, polnoćka će biti rezervirana samo za mali krug ljudi s pozivnicom.

Suočene s varijantom za koju dio istraživanja pokazuje da nosi manji rizik od hospitalizacije od ranijih oblika COVID-a, vlade diljem Europe vraćaju restriktivne mjere koje mnogima kvare proslave Božića.

Nizozemska je opet pod lockdownom, a Španjolci i Talijani moraju nositi maske i na otvorenom.

Velika Britanija u četvrtak je imala rekordan broj novozaraženih, pa premijer Boris Johnson predlaže booster dozu kao božićni poklon rođacima.

Djed Božićnjak je cijepljen

Ipak, božićna okupljanja ove će godine u dijelovima svijeta biti lakša nego prošle godine.

Većina Australaca smije putovati između saveznih pokrajina, prvi put u dvije godine, vrativši time dio božićnog duha, iako brojevi slučajeva ruše rekorde.

''Svi smo svjedočili dirljivim scenama susreta u zračnim lukama nakon mjeseci odvojenosti'', rekao je katolički nadbiskup Sydneya Anthony Fisher u poruci povodom blagdana. ''U tim mračnim vremenima Božić je zraka svjetla, tračak nade.''

Saonice su naoštrene, sobovi spremni, a dječje želje samo što nisu ostvarene. Djed Mraz kreće na put: ''Sad je vrijeme da brige pretvorimo u obilje dobre volje''

Milijuni Amerikanaca također su u pokretu uoči Božića, iako je zaraza omikronom prestigla vrhunac delta soja, a bolnice ostaju bez slobodnih kreveta, piše agencija France Presse.

Za mnoge će blagdanski vikend biti stresan pošto je aviokompanija United otkazala 120 letova jer je broj zaraženih utjecao na posadu. Dio prekooceanskih letova otkazala je i njemačka Lufthansa.

Mračnije raspoloženje ljudi?

Jedan od pokazatelja mračnijeg raspoloženja stanovnika je lista najpopularnijih serija na Netflixu uoči Božića – jedna od njih je ''Neoprostivo'', priča o ženi osuđenoj za ubojstvo koja je izašla iz zatvora i pokušava dobiti oprost.

Popis bestsellera New York Timesa predvode knjige o identitetu i ropstvu, a na glazbenom servisu Spotify najpopularnija je pjesma o lošem prekidu veze, ispred vječnog hita Mariah Carey ''All I Want for Christmas Is You''.

U Velikoj Britaniji je pjesmom broj 1 svih vremena za Božić proglašena distorzirana ''Killing In The Name'' kalifornijskog sastava Rage Against The Machine.

Tri mediteranske zemlje uvode nove mjere zbog širenja koronavirusa

No bijes zbog krize koja ne prestaje, dugih redova za testiranje i otkazanih letova nisu spriječili Djeda Božićnjaka da dostavi svoje darove.

Bradati širitelj božićnog raspoloženja dobio je dozvolu da uđe u kanadski zračni prostor nakon što je predočio dokaz o cijepljenju i negativni test, objavio je ministar prometa Kanade.

Australske vlasti objavile su da užurbano rade kako bi osigurale da „Operacija dostava poklona“ prođe bez turbulencija.

''Dopušten mu je let na 500 metara kako bi mogao letjeti s krova na krov i dostaviti poklone brzo i tiho – njegove magične sanjke ipak nisu obična letjelica'', poručili su Australci.