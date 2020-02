Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u 15 je sati održao tiskovnu konferenciju vezano uz mjere zaštite od koronavirusa koji se ubrzano širi u susjednoj Italiji.

Aleksandar Stojanović, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije kazao je kako se kontroliraju svi ulasci osoba s rizičnog područja.

Istaknuo je i kako je došlo do izmjene protokola te se sve mjere odnose na osobe koje dolaze iz rizičnog područja.

"Od danas ujutro granična policija i sanitarna inspekcija kontroliraju sve ulaske osoba s rizičnog područja", rekao je Stojanović i dodao da se zdravstveni nadzor primljenjuje na zdrave osobe koje dolaze iz rizičnog područja koje imaju obvezu 14 dana biti u kućnom boravku.

Rekao je i kako je osoblje pulske bolnice prošlo sve potrebne edukacije te je bolnica spremna za prvi prijem oboljelih.

"Mi se nalazimo u blizini rizičnog područja, a veći rizik je i zbog kretanja naših ljudi između Hrvatske i Italije. Ne možemo zaustaviti život.", rekao je.

Podsjetimo, u susjednoj Italiji zabilježeno je više od 220 slučajeva zaraze, a raste i broj mrtvih.

Kako će točno funkcionirati mjere i nadzor na granicama danas je na presici Ministarstva objasnio Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

"Navedene pokrajine proglašene su područjima na kojima se uvode posebne mjere, a one se mogu i proširiti i na druge pokrajine. Mjere će se vjerojatno morati proširiti i na pokrajine Emilia Romagna i Piemont. Granična policija pitat će ljude dolaze li iz tih područja te će u tom slučaju biti izdano rješenje o epidemiološkom nadzoru. Epidemiolog će provjeravati zdrave osobe koje se vraćaju iz tih pokrajina sljedećih 14 dana. Uzorci osoba sa simptomima bit će odmah poslani na analizu. Kad je riječ o zdravim osobama koje dolaze u Hrvatsku na jedan dan, ako izjave da nemaju simptome, one će dobiti dozvolu da uđu u Hrvatsku i isti dan se vrate u Italiju. Za osobe sa simptomima to neće biti moguće te će one biti pod kontrolom ili u Hrvatskoj ili u Italiji. Razmatra se proširenje karantene te se traže nove lokacije, poput hotela ili odmarališta na izoliranim mjestima u Hrvatskoj. Samo mjerenje temperature na granici nije pretjerano učinkovito te se apelira na iskrenost svih osoba koje ulaze u Hrvatsku", rekao je Capak.